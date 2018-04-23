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На Вінниччині підозрюваний у вбивстві перерізав собі горло

На Вінниччині підозрюваний у вбивстві перерізав собі горло
У Вінницькому райвідділку поліції підозрюваний у вбивстві перерізав собі горло.

Подія трапилася сьогодні, 21 березня, під час допиту. Чоловік раптом дістав будівельний шпатель і вдарив ним себе по шиї, - повідомляє "33-й канал".

З'ясувалося, що будівельний інструмент чоловік непомітно прихопив у сусідній кімнаті, де проводились ремонтні роботи.

Співробітники райвідділку викликали "швидку", яка терміново доправила пораненого до реанімації. Підозрюваний перебуває у важкому стані, медики рятують йому життя.

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Теги: Вінниччина, підозрюваний, вбивство
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