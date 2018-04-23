На Вінниччині підозрюваний у вбивстві перерізав собі горло
Сьогодні, 17:37
У Вінницькому райвідділку поліції підозрюваний у вбивстві перерізав собі горло.
Подія трапилася сьогодні, 21 березня, під час допиту. Чоловік раптом дістав будівельний шпатель і вдарив ним себе по шиї, - повідомляє "33-й канал".
З'ясувалося, що будівельний інструмент чоловік непомітно прихопив у сусідній кімнаті, де проводились ремонтні роботи.
Співробітники райвідділку викликали "швидку", яка терміново доправила пораненого до реанімації. Підозрюваний перебуває у важкому стані, медики рятують йому життя.
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Подія трапилася сьогодні, 21 березня, під час допиту. Чоловік раптом дістав будівельний шпатель і вдарив ним себе по шиї, - повідомляє "33-й канал".
З'ясувалося, що будівельний інструмент чоловік непомітно прихопив у сусідній кімнаті, де проводились ремонтні роботи.
Співробітники райвідділку викликали "швидку", яка терміново доправила пораненого до реанімації. Підозрюваний перебуває у важкому стані, медики рятують йому життя.
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