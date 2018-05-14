Провладна більшість в Луцькраді вдається до подвійних стандартів, – юрист





Власними спостереженнями він поділився на своїй сторінці у "Facebook", - пише



У дописі йдеться про депутатів Андрія Козюру та Костянтина Петрочука, які під час засідання постійної комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження активно вболівали за належне фінансування «Програми підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки».



Юрист пояснює, чому такі їхні дії, щонайменше, виглядають дивними та непослідовними:



- Спочатку члени комісії самі затягнули процес розгляду звернень у 2018 році і таким чином позбавили мешканців реалізувати свої звернення минулого року

- Пізніше, у січні 2019 року, депутат Андрій Покровський, який є ініціатором програми, пропонував підтримати зміни щодо фінансування тих коштів, які були неосвоєні у 2018 році, а також змінити термін розгляду заяв, аби ініціативи людей були розглянуті швидше. Проте усі ці пропозиції «укропівська більшість» успішно завалила;

- Ну і насамкінець найбільший парадокс цієї ситуації. На фото голосування видно, як Андрій Козюра і Костянтин Петрочук, які сьогодні на засіданні комісії виступили затятими захисниками мешканців «округів без депутатів», два місяці тому не голосували за ті зміни, які сьогодні самі ж пропонують.







У чому логіка таких дій? Це перетягування «укропівської більшості» ініціативи Андрія Покровського на себе чи просто замилювання очей лучанам, які проживають на «округах без депутатів»? Адже поки більшість в міській раді «рубає» будь-які ідеї та проекти «опозиційних депутатів», наслідки пожинають лучани



27 березня на сесії знову будуть розглядатися ті ж самі пропозиції до програми. Цікаво буде побачити, чи вони будуть підтримані, чи все-таки знову інтереси лучан будуть страждати через неугодність окремих депутатів «укропівській більшості», – резюмував Валентин Хаймик.

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