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З Волині примусово депортують азербайджанця, який «засидівся» в Україні

З Волині примусово депортують азербайджанця, який «засидівся» в Україні
На Волині затримали громадянина Азербайджану, який попри рішення про примусове повернення на батьківщину, залишався в Україні.

Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.

21 березня в рамках проведення операції "Мігрант" працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області затримали громадянина Азербайджану.

Іноземець у минулому році порушив терміни перебування на території нашої держави, за що, в серпні мав залишити Україну згідно з рішенням про примусове повернення на батьківщину.

"Порушник проігнорував рішення суду, та сьогодні був затриманий і поміщений до Волинського ПТПІ. Наразі на іноземця чекає примусове видворення до країни походження", - йдеться у повідомленні.

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Теги: мігрант, депортація, Волинь
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