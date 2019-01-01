З Волині примусово депортують азербайджанця, який «засидівся» в Україні
Сьогодні, 17:51
На Волині затримали громадянина Азербайджану, який попри рішення про примусове повернення на батьківщину, залишався в Україні.
Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.
21 березня в рамках проведення операції "Мігрант" працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області затримали громадянина Азербайджану.
Іноземець у минулому році порушив терміни перебування на території нашої держави, за що, в серпні мав залишити Україну згідно з рішенням про примусове повернення на батьківщину.
"Порушник проігнорував рішення суду, та сьогодні був затриманий і поміщений до Волинського ПТПІ. Наразі на іноземця чекає примусове видворення до країни походження", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.
21 березня в рамках проведення операції "Мігрант" працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області затримали громадянина Азербайджану.
Іноземець у минулому році порушив терміни перебування на території нашої держави, за що, в серпні мав залишити Україну згідно з рішенням про примусове повернення на батьківщину.
"Порушник проігнорував рішення суду, та сьогодні був затриманий і поміщений до Волинського ПТПІ. Наразі на іноземця чекає примусове видворення до країни походження", - йдеться у повідомленні.
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