З Волині примусово депортують азербайджанця, який «засидівся» в Україні

На Волині затримали громадянина Азербайджану, який попри рішення про примусове повернення на батьківщину, залишався в Україні.Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.21 березня в рамках проведення операції "Мігрант" працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області затримали громадянина Азербайджану.Іноземець у минулому році порушив терміни перебування на території нашої держави, за що, в серпні мав залишити Україну згідно з рішенням про примусове повернення на батьківщину."Порушник проігнорував рішення суду, та сьогодні був затриманий і поміщений до Волинського ПТПІ. Наразі на іноземця чекає примусове видворення до країни походження", - йдеться у повідомленні.