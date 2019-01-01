У «Промені» пропонують яскраво відсвяткувати дитячий день народження*
Сьогодні, 19:16
Не знаєш, де святкувати свій День народження?
Мерщій в «Смугастий носоріг», адже там безліч веселощів, щирих емоцій та багато-багато розваг!
А ще, носоріг підготував для тебе та твоїх гостей супер подарунки:
- Безкоштовна гра для усієї компанії на ігрових автоматах у зоні PLAY HALL (при замовленні вечірки від 1500 гривень);
- шоу-конфеті у подарунок (при замовленні вечірки від 2000 гривень);
- 4-та година безкоштовна, безліміт у великому лабіринті/зоні для крихіток усе це при оренді залу на 3 години.
- -20% на усе меню «Чорничного кафе» при святкуванні День Народження;
Телефонуйте за номером +380 (66) 770 07 58.
2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Мерщій в «Смугастий носоріг», адже там безліч веселощів, щирих емоцій та багато-багато розваг!
А ще, носоріг підготував для тебе та твоїх гостей супер подарунки:
- Безкоштовна гра для усієї компанії на ігрових автоматах у зоні PLAY HALL (при замовленні вечірки від 1500 гривень);
- шоу-конфеті у подарунок (при замовленні вечірки від 2000 гривень);
- 4-та година безкоштовна, безліміт у великому лабіринті/зоні для крихіток усе це при оренді залу на 3 години.
- -20% на усе меню «Чорничного кафе» при святкуванні День Народження;
Телефонуйте за номером +380 (66) 770 07 58.
2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Раді підтримали петицію про легалізацію марихуани
Сьогодні, 19:47
До Луцька з концертом приїде Єгор Грушин
Сьогодні, 19:31
У «Промені» пропонують яскраво відсвяткувати дитячий день народження*
Сьогодні, 19:16
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 22 березня
Сьогодні, 19:00
У місті на Волині підняли тарифи на воду
Сьогодні, 18:43