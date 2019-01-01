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У «Промені» пропонують яскраво відсвяткувати дитячий день народження*

У «Промені» пропонують яскраво відсвяткувати дитячий день народження*
Не знаєш, де святкувати свій День народження?

Мерщій в «Смугастий носоріг», адже там безліч веселощів, щирих емоцій та багато-багато розваг!

А ще, носоріг підготував для тебе та твоїх гостей супер подарунки:
- Безкоштовна гра для усієї компанії на ігрових автоматах у зоні PLAY HALL (при замовленні вечірки від 1500 гривень);
- шоу-конфеті у подарунок (при замовленні вечірки від 2000 гривень);
- 4-та година безкоштовна, безліміт у великому лабіринті/зоні для крихіток усе це при оренді залу на 3 години.
- -20% на усе меню «Чорничного кафе» при святкуванні День Народження;

Телефонуйте за номером +380 (66) 770 07 58.
2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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