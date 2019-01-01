У «Промені» пропонують яскраво відсвяткувати дитячий день народження*

Не знаєш, де святкувати свій День народження?Мерщій в «Смугастий носоріг», адже там безліч веселощів, щирих емоцій та багато-багато розваг!А ще, носоріг підготував для тебе та твоїх гостей супер подарунки:- Безкоштовна гра для усієї компанії на ігрових автоматах у зоні PLAY HALL (при замовленні вечірки від 1500 гривень);- шоу-конфеті у подарунок (при замовленні вечірки від 2000 гривень);- 4-та година безкоштовна, безліміт у великому лабіринті/зоні для крихіток усе це при оренді залу на 3 години.- -20% на усе меню «Чорничного кафе» при святкуванні День Народження;Телефонуйте за номером +380 (66) 770 07 58.2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.