У Раді підтримали петицію про легалізацію марихуани





Якщо у Кабміні дослухаються, то від двох до трьох мільйонів українців зможуть полегшити свої болі, які не можна приглушити класичними знеболюючими, - повідомляє



Також препарати на основі медичного канабісу дозволять полегшити біль для онкохворих.



Зазначимо, що застосування канабісу в медичних цілях дозволено у багатьох штатах Америки, Німеччині, Італії та Нідерландах, а Канада взагалі повністю легалізувала марихуану.



Що вже зробили для легалізації канабісу

Активісти та громадські організації України, зокрема ГО "100% життя" 30 січня на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію, у якій просять легалізувати канабіс для науки та медицини.



Зокрема, це необхідно для лікування хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та багатьох інших важких хвороб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комітет Верховної Ради з прав людини звернеться до Кабінету Міністрів із проханням вилучили канабіс з переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та дозволити його використання в медичний цілях.Якщо у Кабміні дослухаються, то від двох до трьох мільйонів українців зможуть полегшити свої болі, які не можна приглушити класичними знеболюючими, - повідомляє 24 канал Також препарати на основі медичного канабісу дозволять полегшити біль для онкохворих.Зазначимо, що застосування канабісу в медичних цілях дозволено у багатьох штатах Америки, Німеччині, Італії та Нідерландах, а Канада взагалі повністю легалізувала марихуану.Активісти та громадські організації України, зокрема ГО "100% життя" 30 січня на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію, у якій просять легалізувати канабіс для науки та медицини.Зокрема, це необхідно для лікування хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та багатьох інших важких хвороб.

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