Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 березня





У Луцьку, Любешеві, Маневичах можливий невеликий дощ.



У Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі очікується суха погода.



Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +11…+13.



Вітер північно-західний, західний і північний, 1-8 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Маневичах можливий невеликий дощ.У Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі очікується суха погода.Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +11…+13.Вітер північно-західний, західний і північний, 1-8 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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