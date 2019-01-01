Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 березня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Маневичах можливий невеликий дощ.
У Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +11…+13.
Вітер північно-західний, західний і північний, 1-8 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Любешеві, Маневичах можливий невеликий дощ.
У Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +11…+13.
Вітер північно-західний, західний і північний, 1-8 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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