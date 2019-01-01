Що про кандидата в Президенти говорить його програма. ІНФОГРАФІКА





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Але як швидко розібратись в позиціях кандидатів, зокрема в Президенти України, які є найближчими до Ваших? Які пріоритети вони ставлять? Як збираються реалізовувати на практиці те, про що так щиро роздають обіцянки? Відповідь на ці питання слід шукати у виборчих програмах кандидатів. Саме програми є головними документами, в яких закріплені позиції претендентів на президентське крісло з ряду питань. Саме за виконання закріплених у програмах обіцянок прийнято питати з політиків впродовж їх перебування на посаді.



Громадянський Рух «СВІДОМІ» в рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо» ставив собі завдання проаналізувати виборчі програми основних кандидатів в Президенти України. Зокрема, це вже успішно зробила і Громадська організація «Центр UA». Тому пропонуємо Вам скористатися напрацюваннями наших колег.



Окрім аналізу передвиборчих програм основних кандидатів, з яким можна ознайомитись тут, ГО «Центр UA» розробила цікавий та корисний інструмент у формі тесту, який може допомогти Вам зрозуміти, з ким із кандидатів в Президенти у Вас найбільше сходяться політичні погляди на основі їх виборчих програм. Пропонуємо вам його пройти.







У питаннях тесту відображені позиції кандидатів у тих сферах політики, вплив на які дійсно має Президент. Також він містить позиції у тих сферах політики, які не належать до безпосередньої компетенції Президента, однак на які Президент може мати вплив як суб’єкт законодавчої ініціативи.



Розробники тесту стверджують: «Знати програмні положення кандидата з офіційного документу, а не рекламних гасел, – необхідний мінімум відповідального виборця» . Позиції кандидатів структуровані за тематичними блоками таким чином, щоб виборці мали можливість порівняти пропозиції кандидатів, як по певних сферах державної політики, так і ознайомитися з ідеями кожного кандидата в зручний спосіб.





Рис. 1 Інфографіка ГО «Центр UA». Національна безпека та оборона у програмах кандидатів в Президенти в контексті де окупації Донбасу.



На жаль, часто українці ігнорують програми кандидатів і роблять вибір інстинктивно. Обираючи того, хто викликав найбільшу довіру своїм красномовством чи за допомогою реклами. На підсвідомому рівні люди часто схильні обирати гарні обличчя, які підкріплені рекламними гаслами та привабливою картинкою на білбордах і телебаченні. На жаль, це веде до несвідомого вибору.



Програма – це другий паспорт кандидата. Її аналіз може допомогти зрозуміти, чи дійсно варто віддавати свій голос за того чи іншого політика.



Україна знаходиться в центрі протистояння між західним світом, що пропагує демократичні цінності та імперськими амбіціями нинішньої Росії, яка прагне відновити свій вплив на пострадянському просторі. Для того, щоб в чергове не стати заручниками власної некомпетентності, слід відповідально підійти до виборів президента.





Рис. 2 Інфографіка ГО «Центр UA». Національна безпека та оборона у програмах кандидатів в Президенти в контексті змін у сфері оборони.



Переглянувши програми кандидатів у Президенти України, можна помітити, що у них часто відсутній конкретний план дій щодо вирішення тієї чи іншої проблеми. Натомість є багато неконкретних обіцянок типу «відновити промисловість», «зробити країну потужною в аграрному секторі», «підвищити якість освіти та медицини» і так далі. Однак, яким чином це все буде робитися та за рахунок яких ресурсів найчастіше не вказується, що дуже прикро. Тим не менш, передвиборча програма кандидата – це один із основних елементів, на який зобов’язаний звернути увагу свідомий виборець.



За час, що залишився до виборів 31 березня, варто детально проаналізувати програми основних кандидатів на посаду Президента України, до яких ви маєте певний рівень довіри чи симпатії. Ми переконані, що це допоможе Вам зробити свідомий і відповідальний вибір.



Підготовлено Громадянським Рухом «СВІДОМІ» у рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні будь-яких виборів кожен громадянин формує для себе певний набір критеріїв, спираючись на які, він буде чи не буде голосувати за того чи іншого політика чи політичну силу. Людина хоче обрати посадовця, який найкраще втілив би саме її бачення розвитку країни, регіону, міста чи села.Повідомляє ІА "Конкурент" Але як швидко розібратись в позиціях кандидатів, зокрема в Президенти України, які є найближчими до Ваших? Які пріоритети вони ставлять? Як збираються реалізовувати на практиці те, про що так щиро роздають обіцянки? Відповідь на ці питання слід шукати у виборчих програмах кандидатів. Саме програми є головними документами, в яких закріплені позиції претендентів на президентське крісло з ряду питань. Саме за виконання закріплених у програмах обіцянок прийнято питати з політиків впродовж їх перебування на посаді.Громадянський Рух «СВІДОМІ» в рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо» ставив собі завдання проаналізувати виборчі програми основних кандидатів в Президенти України. Зокрема, це вже успішно зробила і Громадська організація «Центр UA». Тому пропонуємо Вам скористатися напрацюваннями наших колег.Окрім аналізу передвиборчих програм основних кандидатів, з яким можна ознайомитись тут, ГО «Центр UA» розробила цікавий та корисний інструмент у формі тесту, який може допомогти Вам зрозуміти, з ким із кандидатів в Президенти у Вас найбільше сходяться політичні погляди на основі їх виборчих програм. Пропонуємо вам його пройти.У питаннях тесту відображені позиції кандидатів у тих сферах політики, вплив на які дійсно має Президент. Також він містить позиції у тих сферах політики, які не належать до безпосередньої компетенції Президента, однак на які Президент може мати вплив як суб’єкт законодавчої ініціативи.Розробники тесту стверджують: «Знати програмні положення кандидата з офіційного документу, а не рекламних гасел, – необхідний мінімум відповідального виборця» . Позиції кандидатів структуровані за тематичними блоками таким чином, щоб виборці мали можливість порівняти пропозиції кандидатів, як по певних сферах державної політики, так і ознайомитися з ідеями кожного кандидата в зручний спосіб.Рис. 1 Інфографіка ГО «Центр UA». Національна безпека та оборона у програмах кандидатів в Президенти в контексті де окупації Донбасу.На жаль, часто українці ігнорують програми кандидатів і роблять вибір інстинктивно. Обираючи того, хто викликав найбільшу довіру своїм красномовством чи за допомогою реклами. На підсвідомому рівні люди часто схильні обирати гарні обличчя, які підкріплені рекламними гаслами та привабливою картинкою на білбордах і телебаченні. На жаль, це веде до несвідомого вибору.Програма – це другий паспорт кандидата. Її аналіз може допомогти зрозуміти, чи дійсно варто віддавати свій голос за того чи іншого політика.Україна знаходиться в центрі протистояння між західним світом, що пропагує демократичні цінності та імперськими амбіціями нинішньої Росії, яка прагне відновити свій вплив на пострадянському просторі. Для того, щоб в чергове не стати заручниками власної некомпетентності, слід відповідально підійти до виборів президента.Рис. 2 Інфографіка ГО «Центр UA». Національна безпека та оборона у програмах кандидатів в Президенти в контексті змін у сфері оборони.Переглянувши програми кандидатів у Президенти України, можна помітити, що у них часто відсутній конкретний план дій щодо вирішення тієї чи іншої проблеми. Натомість є багато неконкретних обіцянок типу «відновити промисловість», «зробити країну потужною в аграрному секторі», «підвищити якість освіти та медицини» і так далі. Однак, яким чином це все буде робитися та за рахунок яких ресурсів найчастіше не вказується, що дуже прикро. Тим не менш, передвиборча програма кандидата – це один із основних елементів, на який зобов’язаний звернути увагу свідомий виборець.За час, що залишився до виборів 31 березня, варто детально проаналізувати програми основних кандидатів на посаду Президента України, до яких ви маєте певний рівень довіри чи симпатії. Ми переконані, що це допоможе Вам зробити свідомий і відповідальний вибір.Підготовлено Громадянським Рухом «СВІДОМІ» у рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо»

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