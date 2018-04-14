Розповіли, чому Луцьком не курсують сині «Богдани»





Про це йшлося під час прямого ефіру суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд Live" на 12 каналі, - пише



Ведуча передачі Луїза Киримова зазначила, що ще за часів міського голови Богдана Шиби було закуплено сині "Богдани" для ЛПЕ, проте підприємство їх не використовує. Член міськвиконкому Михайло Щур зауважив, що ЛПЕ замість того, щоб запускати власний транспорт, віддає маршрути під опіку приватним підприємцям:



"Таким чином вони заробляють мало і не турбуються про те, щоб доглядати за автобусами. Вона заробляють, але не роблять нічого, щоб заробляти більше".



Щур додав, що частина згаданих автобусів перебуває у кращому стані, ніж нинішні луцькі маршрутки.

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