Вигоріло 30 га території: на Волині через спалювання сміття ледь не зайнявся ліс. ФОТО





Хтось із місцевих жителів підпалив сміття. Вогонь швидко став поширюватися, перейшов на самосіви. Був серйозний ризик загоряння лісу. Повідомляє прес-служба



Вогонь помітили по обіді. До вечора пожежу встигли локалізувати. Ефективно спрацювали група оперативного реагування, лісова охорона Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», працівники ДП «Звірівське ЛМГ».



До гасіння пожежі залучалася техніка ДП «Звірівське ЛМГ» – зокрема було проорано мінсмуги, які й стали перешкодою на підході вогню до лісу.



За орієнтовними підрахунками, вигоріло понад 30 га території.



Ця ситуація – яскравий приклад не лише екологічної, а й пожежної небезпеки, яку несе сміття.



Лісівники Волині вкотре звертаються до всіх мешканців області: будьте відповідальними.



У випадку, якщо ви помітили загоряння, телефонуйте «101».



Також набирайте номер цілодобової гарячої лінії Волинського ОУЛМГ (0332) 72 00 54.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загоряння сухої трави сталося учора, 20 березня, неподалік села Котів Ківерцівського району, що межує з Воротнівським лісництвом ДП «Ківерцівське ЛГ».Хтось із місцевих жителів підпалив сміття. Вогонь швидко став поширюватися, перейшов на самосіви. Був серйозний ризик загоряння лісу. Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Вогонь помітили по обіді. До вечора пожежу встигли локалізувати. Ефективно спрацювали група оперативного реагування, лісова охорона Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», працівники ДП «Звірівське ЛМГ».До гасіння пожежі залучалася техніка ДП «Звірівське ЛМГ» – зокрема було проорано мінсмуги, які й стали перешкодою на підході вогню до лісу.За орієнтовними підрахунками, вигоріло понад 30 га території.Ця ситуація – яскравий приклад не лише екологічної, а й пожежної небезпеки, яку несе сміття.Лісівники Волині вкотре звертаються до всіх мешканців області: будьте відповідальними.У випадку, якщо ви помітили загоряння, телефонуйте «101».Також набирайте номер цілодобової гарячої лінії Волинського ОУЛМГ (0332) 72 00 54.

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