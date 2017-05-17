Українські силовики затримали рекордну партію кокаїну на 51 мільйон доларів. ВІДЕО





Це відбулось під час спільної спецоперації Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби, –



«Для представників організованої транснаціональної злочинності Україна є країною-транзитером з досить розвинутими та зручними транспортними вузлами – як морськими, так і повітряними – які використовуються для контрабанди наркотичних засобів, – повідомив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Андрій Кіхтенко. – Завдяки злагодженим діям та конструктивній співпраці нашого департаменту з СБУ та прикордонниками з незаконного обігу вилучено 257 кг кокаїну».





Варто додати, що у першому півріччі 2018 року за підтримки міжнародних партнерів завершено перший етап реформування системи підрозділів протидії наркозлочинності, одним з пріоритетних напрямів якого було налагодження взаємодії з міжнародними організаціями та правоохоронними відомствами зарубіжних країн по протидії транснаціональній організованій наркозлочинності.





Першим кроком реформування обласних підрозділів має стати покращення координації дій із суміжними силовими структурами та оновлення кадрів за жорсткими критеріями професійного відбору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Контейнер з наркотиками на 51 мільйон доларів з Латинської Америки був вилучений у торговельному порту «Південний».Це відбулось під час спільної спецоперації Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби, – повідомили у прес-службі поліції.«Для представників організованої транснаціональної злочинності Україна є країною-транзитером з досить розвинутими та зручними транспортними вузлами – як морськими, так і повітряними – які використовуються для контрабанди наркотичних засобів, – повідомив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Андрій Кіхтенко. – Завдяки злагодженим діям та конструктивній співпраці нашого департаменту з СБУ та прикордонниками з незаконного обігу вилучено 257 кг кокаїну».Варто додати, що у першому півріччі 2018 року за підтримки міжнародних партнерів завершено перший етап реформування системи підрозділів протидії наркозлочинності, одним з пріоритетних напрямів якого було налагодження взаємодії з міжнародними організаціями та правоохоронними відомствами зарубіжних країн по протидії транснаціональній організованій наркозлочинності.Першим кроком реформування обласних підрозділів має стати покращення координації дій із суміжними силовими структурами та оновлення кадрів за жорсткими критеріями професійного відбору.

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