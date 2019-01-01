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В місті на Волині пройшла акція у підтримку «сонячних» дітей. ФОТО

В місті на Волині пройшла акція у підтримку «сонячних» дітей. ФОТО
Благодійну акцію “Кольорові шкарпетки” провели у Нововолинську 21-го березня у Всесвітній день людини з синдромом Дауна.

Повідомляє "БУГ".

Голова громадської організації “Світ для дітей” Юлія Буденчук розповідає, що акцію в місті опроводять вже 4-й рік поспіль. Для діток був організований майстер-клас по декоруванню кольорових шкарпеток від спеціалістів благодійного фонду “Карітас-Волинь” та розваги від клубу “Супер Книга”.

У 2006-му році цей день був заснований на VI міжнародному симподіумі по синдрому Дауна в Пальма де Майорка. Щоб виявити свою толерантність до таких людей і зрозуміти як це жити не так, як всі, організовують по всьому світі флешмоби та одягають різні кольорові шкарпетки. Щоб таким чином, привертаючи до себе увагу, зрозуміти як це – надто приязні погляди інших.

Кожен бажаючий міг придбати собі кольорові шкарпетки та допомогти “сонячній” дівчинці (так називають дітей з синдромом Дауна, – ред.) Софії Томчук. Під час акції зібрали 5 000 гривень.

21-ше число 3-го місяця не випадково вибрано таким днем. Адже синдром Дауна – це генетична аномалія, пов’язана з появою в клітинах людини третьої хромосоми у 21-й парі.

Варто пам’ятати, що генетичний збій може відбуватися незалежно від способу життя батьків, їх здоров’я, шкідливих звичок, раси чи національності. При наявності додаткової необхідної психо-педагогічної та медичної підтримки, носії додаткової хромосоми можуть стати повноцінними членами суспільства.


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Теги: шкарпетки, LOTS OF SOCKS, акція, синдром Дауна
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