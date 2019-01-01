В місті на Волині пройшла акція у підтримку «сонячних» дітей. ФОТО
Сьогодні, 23:14
Благодійну акцію “Кольорові шкарпетки” провели у Нововолинську 21-го березня у Всесвітній день людини з синдромом Дауна.
Повідомляє "БУГ".
Голова громадської організації “Світ для дітей” Юлія Буденчук розповідає, що акцію в місті опроводять вже 4-й рік поспіль. Для діток був організований майстер-клас по декоруванню кольорових шкарпеток від спеціалістів благодійного фонду “Карітас-Волинь” та розваги від клубу “Супер Книга”.
У 2006-му році цей день був заснований на VI міжнародному симподіумі по синдрому Дауна в Пальма де Майорка. Щоб виявити свою толерантність до таких людей і зрозуміти як це жити не так, як всі, організовують по всьому світі флешмоби та одягають різні кольорові шкарпетки. Щоб таким чином, привертаючи до себе увагу, зрозуміти як це – надто приязні погляди інших.
Кожен бажаючий міг придбати собі кольорові шкарпетки та допомогти “сонячній” дівчинці (так називають дітей з синдромом Дауна, – ред.) Софії Томчук. Під час акції зібрали 5 000 гривень.
21-ше число 3-го місяця не випадково вибрано таким днем. Адже синдром Дауна – це генетична аномалія, пов’язана з появою в клітинах людини третьої хромосоми у 21-й парі.
Варто пам’ятати, що генетичний збій може відбуватися незалежно від способу життя батьків, їх здоров’я, шкідливих звичок, раси чи національності. При наявності додаткової необхідної психо-педагогічної та медичної підтримки, носії додаткової хромосоми можуть стати повноцінними членами суспільства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомляє "БУГ".
Голова громадської організації “Світ для дітей” Юлія Буденчук розповідає, що акцію в місті опроводять вже 4-й рік поспіль. Для діток був організований майстер-клас по декоруванню кольорових шкарпеток від спеціалістів благодійного фонду “Карітас-Волинь” та розваги від клубу “Супер Книга”.
У 2006-му році цей день був заснований на VI міжнародному симподіумі по синдрому Дауна в Пальма де Майорка. Щоб виявити свою толерантність до таких людей і зрозуміти як це жити не так, як всі, організовують по всьому світі флешмоби та одягають різні кольорові шкарпетки. Щоб таким чином, привертаючи до себе увагу, зрозуміти як це – надто приязні погляди інших.
Кожен бажаючий міг придбати собі кольорові шкарпетки та допомогти “сонячній” дівчинці (так називають дітей з синдромом Дауна, – ред.) Софії Томчук. Під час акції зібрали 5 000 гривень.
21-ше число 3-го місяця не випадково вибрано таким днем. Адже синдром Дауна – це генетична аномалія, пов’язана з появою в клітинах людини третьої хромосоми у 21-й парі.
Варто пам’ятати, що генетичний збій може відбуватися незалежно від способу життя батьків, їх здоров’я, шкідливих звичок, раси чи національності. При наявності додаткової необхідної психо-педагогічної та медичної підтримки, носії додаткової хромосоми можуть стати повноцінними членами суспільства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В місті на Волині пройшла акція у підтримку «сонячних» дітей. ФОТО
Сьогодні, 23:14
Вигоріло 30 га території: на Волині через спалювання сміття ледь не зайнявся ліс. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Розповіли, чому Луцьком не курсують сині «Богдани»
Сьогодні, 21:31