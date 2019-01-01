В місті на Волині пройшла акція у підтримку «сонячних» дітей. ФОТО





Повідомляє



Голова громадської організації “Світ для дітей” Юлія Буденчук розповідає, що акцію в місті опроводять вже 4-й рік поспіль. Для діток був організований майстер-клас по декоруванню кольорових шкарпеток від спеціалістів благодійного фонду “Карітас-Волинь” та розваги від клубу “Супер Книга”.



У 2006-му році цей день був заснований на VI міжнародному симподіумі по синдрому Дауна в Пальма де Майорка. Щоб виявити свою толерантність до таких людей і зрозуміти як це жити не так, як всі, організовують по всьому світі флешмоби та одягають різні кольорові шкарпетки. Щоб таким чином, привертаючи до себе увагу, зрозуміти як це – надто приязні погляди інших.



Кожен бажаючий міг придбати собі кольорові шкарпетки та допомогти “сонячній” дівчинці (так називають дітей з синдромом Дауна, – ред.) Софії Томчук. Під час акції зібрали 5 000 гривень.



21-ше число 3-го місяця не випадково вибрано таким днем. Адже синдром Дауна – це генетична аномалія, пов’язана з появою в клітинах людини третьої хромосоми у 21-й парі.



Варто пам’ятати, що генетичний збій може відбуватися незалежно від способу життя батьків, їх здоров’я, шкідливих звичок, раси чи національності. При наявності додаткової необхідної психо-педагогічної та медичної підтримки, носії додаткової хромосоми можуть стати повноцінними членами суспільства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Благодійну акцію “Кольорові шкарпетки” провели у Нововолинську 21-го березня у Всесвітній день людини з синдромом Дауна.Повідомляє "БУГ" Голова громадської організації “Світ для дітей”розповідає, що акцію в місті опроводять вже 4-й рік поспіль. Для діток був організований майстер-клас по декоруванню кольорових шкарпеток від спеціалістів благодійного фонду “Карітас-Волинь” та розваги від клубу “Супер Книга”.У 2006-му році цей день був заснований на VI міжнародному симподіумі по синдрому Дауна в Пальма де Майорка. Щоб виявити свою толерантність до таких людей і зрозуміти як це жити не так, як всі, організовують по всьому світі флешмоби та одягають різні кольорові шкарпетки. Щоб таким чином, привертаючи до себе увагу, зрозуміти як це – надто приязні погляди інших.Кожен бажаючий міг придбати собі кольорові шкарпетки та допомогти “сонячній” дівчинці (так називають дітей з синдромом Дауна, – ред.) Софії Томчук. Під час акції зібрали 5 000 гривень.21-ше число 3-го місяця не випадково вибрано таким днем. Адже синдром Дауна – це генетична аномалія, пов’язана з появою в клітинах людини третьої хромосоми у 21-й парі.Варто пам’ятати, що генетичний збій може відбуватися незалежно від способу життя батьків, їх здоров’я, шкідливих звичок, раси чи національності. При наявності додаткової необхідної психо-педагогічної та медичної підтримки, носії додаткової хромосоми можуть стати повноцінними членами суспільства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію