22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у мовознавця, уродженки Володимира-Волинського Ірини Гнатюк, викладача Волинської православної богословської академії Ігоря Сацика та діджея Jenya Shock.
За православним календарем 22 березня іменини відзначають Олександр, Олександра, Іван, Кирило, Леонтій, Наталія, Сергій і Тарас.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
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За православним календарем 22 березня іменини відзначають Олександр, Олександра, Іван, Кирило, Леонтій, Наталія, Сергій і Тарас.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
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