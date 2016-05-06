«Травичка» та шприц: у Луцьку затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 22:36
У четвер, 21 березня, на вулиці Кравчука, у Луцьку, патрульні помітили 3 підозрілих чоловіків з ознаками наркосп’яніння.
Повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Професійне чуття не підвело: в одного з осіб при перевірці виявили згорток з речовиною, схожою на канабіс.
Чоловіків затримали та передали згодом слідчо-оперативні групі.
Ще одного громадянина з речовиною, схожою на наркотичну, затримали ввечері, в одному з магазинів, по вулиці Ковельській.
Тут особа намагалась винести каву вартістю більше 130 гривень.
Камери зафіксували порушника, працівники викликали поліцію, інспектори оформили протокол за ст. 51 КУпАП.
А при перевірці в нього виявили шприц з речовиною, схожою на наркотичну, тож про випадок повідомили слідчих.
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Повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Професійне чуття не підвело: в одного з осіб при перевірці виявили згорток з речовиною, схожою на канабіс.
Чоловіків затримали та передали згодом слідчо-оперативні групі.
Ще одного громадянина з речовиною, схожою на наркотичну, затримали ввечері, в одному з магазинів, по вулиці Ковельській.
Тут особа намагалась винести каву вартістю більше 130 гривень.
Камери зафіксували порушника, працівники викликали поліцію, інспектори оформили протокол за ст. 51 КУпАП.
А при перевірці в нього виявили шприц з речовиною, схожою на наркотичну, тож про випадок повідомили слідчих.
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