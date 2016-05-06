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«Травичка» та шприц: у Луцьку затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО

«Травичка» та шприц: у Луцьку затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО
У четвер, 21 березня, на вулиці Кравчука, у Луцьку, патрульні помітили 3 підозрілих чоловіків з ознаками наркосп’яніння.

Повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Професійне чуття не підвело: в одного з осіб при перевірці виявили згорток з речовиною, схожою на канабіс.

Чоловіків затримали та передали згодом слідчо-оперативні групі.

«Травичка» та шприц: у Луцьку затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО


Ще одного громадянина з речовиною, схожою на наркотичну, затримали ввечері, в одному з магазинів, по вулиці Ковельській.

Тут особа намагалась винести каву вартістю більше 130 гривень.

Камери зафіксували порушника, працівники викликали поліцію, інспектори оформили протокол за ст. 51 КУпАП.

А при перевірці в нього виявили шприц з речовиною, схожою на наркотичну, тож про випадок повідомили слідчих.

«Травичка» та шприц: у Луцьку затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО

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Теги: поліція, наркотики, шприц, травичка, канабіс
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