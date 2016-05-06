«Травичка» та шприц: у Луцьку затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО





Повідомляє прес-служба



Професійне чуття не підвело: в одного з осіб при перевірці виявили згорток з речовиною, схожою на канабіс.



Чоловіків затримали та передали згодом слідчо-оперативні групі.







Ще одного громадянина з речовиною, схожою на наркотичну, затримали ввечері, в одному з магазинів, по вулиці Ковельській.



Тут особа намагалась винести каву вартістю більше 130 гривень.



Камери зафіксували порушника, працівники викликали поліцію, інспектори оформили протокол за ст. 51 КУпАП.



А при перевірці в нього виявили шприц з речовиною, схожою на наркотичну, тож про випадок повідомили слідчих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 21 березня, на вулиці Кравчука, у Луцьку, патрульні помітили 3 підозрілих чоловіків з ознаками наркосп’яніння.Повідомляє прес-служба патрульної поліції Професійне чуття не підвело: в одного з осіб при перевірці виявили згорток з речовиною, схожою на канабіс.Чоловіків затримали та передали згодом слідчо-оперативні групі.Ще одного громадянина з речовиною, схожою на наркотичну, затримали ввечері, в одному з магазинів, по вулиці Ковельській.Тут особа намагалась винести каву вартістю більше 130 гривень.Камери зафіксували порушника, працівники викликали поліцію, інспектори оформили протокол за ст. 51 КУпАП.А при перевірці в нього виявили шприц з речовиною, схожою на наркотичну, тож про випадок повідомили слідчих.

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