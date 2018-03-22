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Колеги вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО. ФОТО

Колеги вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО. ФОТО
Колектив Служби безпеки України вшанував пам’ять капітана СБУ Віктора Мандзика, який чотири роки назад трагічно загинув під час виконання службових обов’язків у районі проведення антитерористичної операції.

У Києві Голова СБУ Василь Грицак разом з представниками колегії української спецслужби хвилиною мовчання вшанували свого побратима Віктора Мандзика. У Луцьку співробітники Служби поклали квіти на могилу загиблого Героя. Повідомляє прес-служба УСБУ у Волинській області.

Віктор розпочав свою службу в СБУ у 2009 році. Він став найкращим стрілком підрозділу спеціальних операцій Служби «А» у Волинській області, а також учасником збірної команди регіонального управління СБУ з рукопашного бою. Через серйозну травму Віктор перейшов до оперативного підрозділу.

З січня 2015 року Віктор Мандзик перебував у службовому відрядженні в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області, де особисто брав участь у затриманні озброєного терориста.

Виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок, капітан СБУ загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха. Указом Президента України від 25 березня 2015 року капітан Віктор Мандзик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Мама загиблого офіцера Ольга Олександрівна подякувала колективу Служби безпеки України за постійну підтримку та пам’ять про її героїчно загиблого сина.

Колеги вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО. ФОТО

Колеги вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО. ФОТО

Колеги вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО. ФОТО

Колеги вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО. ФОТО

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Теги: СБУ, Віктор Мандзик, Волноваха, АТО, вшанування
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