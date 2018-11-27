Просять допомогти самотній бабусі з Луцька, яка тримає міні-притулок для собак. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
Задля кращого життя собак – пожертвувала своїм. Історію Лідії Возняк важко забути, адже вона здатна зворушити кожного.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Жінка у постійній боротьбі із важкими хворобами – своїми, а колись і чоловіка. Він помер уже багато років тому. Лідія Савівна залишилась сама. Брат заборгував житло, яке їй належало і тоді жінка деякий час була змушена жити у маленькому вагончику. Нині Лідії Савівні сімдесят сім років. Вона орендує кімнату у будинку облаштованому під офісні приміщення. Сусідів немає. Навколо – лишень торгові склади.
Це слова Лідії Савівни з першої розмови з нашою знімальною групою. Усю турботу і любов вона віддає двадцяти трьом собакам. Жінка їх годує і називає своїми дітьми. Втім, каже, доглядати за ними дедалі важче.
Лідія Савівна розповідає, що не проти передати чотирилапих до притулку. Керівниця комунального підприємства “Ласка”, що опікується безпритульними тваринами, каже – знає про цю ситуацію.
Щоби тварин забрали у “Ласку” для них необхідно облаштувати вольєри. В цьому пані Лідії вирішили допомогти волонтери. Оксана Богданюк разом з іншими активістами збирають гроші. Ініціатори благодійної акції – Анастасія Чеглакова та Вадим Нечаєв.
До слова, роботи у КП “Ласка” уже розпочали. Активісти залили фундамент для вольєрів.
Тож аби допомогти цій світлій жінці отримати комфорт і чистоту – оголошено благодійний збір коштів. Адже Лідії Савівній доводиться харчуватись аби-як та самотужки з мінімальною пенсією оплачувати комунальні послуги. Ви можете допомогти пані Лідії, переказавши гроші на її власний рахунок, який бачите на екрані. Пам’ятайте, творити добро легко.
4149 4991 2211 2467 – ВОЗНЯК ЛІДІЯ САВІВНА
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Жінка у постійній боротьбі із важкими хворобами – своїми, а колись і чоловіка. Він помер уже багато років тому. Лідія Савівна залишилась сама. Брат заборгував житло, яке їй належало і тоді жінка деякий час була змушена жити у маленькому вагончику. Нині Лідії Савівні сімдесят сім років. Вона орендує кімнату у будинку облаштованому під офісні приміщення. Сусідів немає. Навколо – лишень торгові склади.
Це слова Лідії Савівни з першої розмови з нашою знімальною групою. Усю турботу і любов вона віддає двадцяти трьом собакам. Жінка їх годує і називає своїми дітьми. Втім, каже, доглядати за ними дедалі важче.
Лідія Савівна розповідає, що не проти передати чотирилапих до притулку. Керівниця комунального підприємства “Ласка”, що опікується безпритульними тваринами, каже – знає про цю ситуацію.
Щоби тварин забрали у “Ласку” для них необхідно облаштувати вольєри. В цьому пані Лідії вирішили допомогти волонтери. Оксана Богданюк разом з іншими активістами збирають гроші. Ініціатори благодійної акції – Анастасія Чеглакова та Вадим Нечаєв.
До слова, роботи у КП “Ласка” уже розпочали. Активісти залили фундамент для вольєрів.
Тож аби допомогти цій світлій жінці отримати комфорт і чистоту – оголошено благодійний збір коштів. Адже Лідії Савівній доводиться харчуватись аби-як та самотужки з мінімальною пенсією оплачувати комунальні послуги. Ви можете допомогти пані Лідії, переказавши гроші на її власний рахунок, який бачите на екрані. Пам’ятайте, творити добро легко.
4149 4991 2211 2467 – ВОЗНЯК ЛІДІЯ САВІВНА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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