Просять допомогти самотній бабусі з Луцька, яка тримає міні-притулок для собак. ВІДЕО

Лідії Возняк важко забути, адже вона здатна зворушити кожного.



Про це йдеться в сюжеті



Жінка у постійній боротьбі із важкими хворобами – своїми, а колись і чоловіка. Він помер уже багато років тому. Лідія Савівна залишилась сама. Брат заборгував житло, яке їй належало і тоді жінка деякий час була змушена жити у маленькому вагончику. Нині Лідії Савівні сімдесят сім років. Вона орендує кімнату у будинку облаштованому під офісні приміщення. Сусідів немає. Навколо – лишень торгові склади.



Це слова Лідії Савівни з першої розмови з нашою знімальною групою. Усю турботу і любов вона



Лідія Савівна розповідає, що не проти передати чотирилапих до притулку. Керівниця комунального підприємства “Ласка”, що опікується безпритульними тваринами, каже – знає про цю ситуацію.



Щоби тварин забрали у “Ласку” для них необхідно облаштувати вольєри. В цьому пані Лідії вирішили допомогти волонтери. Оксана Богданюк разом з іншими активістами збирають гроші. Ініціатори благодійної акції – Анастасія Чеглакова та Вадим Нечаєв.



До слова, роботи у КП “Ласка” уже розпочали. Активісти залили фундамент для вольєрів.



Тож аби допомогти цій світлій жінці отримати комфорт і чистоту – оголошено благодійний збір коштів. Адже Лідії Савівній доводиться харчуватись аби-як та самотужки з мінімальною пенсією оплачувати комунальні послуги. Ви можете допомогти пані Лідії, переказавши гроші на її власний рахунок, який бачите на екрані. Пам’ятайте, творити добро легко.



4149 4991 2211 2467 – ВОЗНЯК ЛІДІЯ САВІВНА





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