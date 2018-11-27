вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Просять допомогти самотній бабусі з Луцька, яка тримає міні-притулок для собак. ВІДЕО

Просять допомогти самотній бабусі з Луцька, яка тримає міні-притулок для собак. ВІДЕО
Задля кращого життя собак – пожертвувала своїм. Історію Лідії Возняк важко забути, адже вона здатна зворушити кожного.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Жінка у постійній боротьбі із важкими хворобами – своїми, а колись і чоловіка. Він помер уже багато років тому. Лідія Савівна залишилась сама. Брат заборгував житло, яке їй належало і тоді жінка деякий час була змушена жити у маленькому вагончику. Нині Лідії Савівні сімдесят сім років. Вона орендує кімнату у будинку облаштованому під офісні приміщення. Сусідів немає. Навколо – лишень торгові склади.

Це слова Лідії Савівни з першої розмови з нашою знімальною групою. Усю турботу і любов вона віддає двадцяти трьом собакам. Жінка їх годує і називає своїми дітьми. Втім, каже, доглядати за ними дедалі важче.

Лідія Савівна розповідає, що не проти передати чотирилапих до притулку. Керівниця комунального підприємства “Ласка”, що опікується безпритульними тваринами, каже – знає про цю ситуацію.

Щоби тварин забрали у “Ласку” для них необхідно облаштувати вольєри. В цьому пані Лідії вирішили допомогти волонтери. Оксана Богданюк разом з іншими активістами збирають гроші. Ініціатори благодійної акції – Анастасія Чеглакова та Вадим Нечаєв.

До слова, роботи у КП “Ласка” уже розпочали. Активісти залили фундамент для вольєрів.

Тож аби допомогти цій світлій жінці отримати комфорт і чистоту – оголошено благодійний збір коштів. Адже Лідії Савівній доводиться харчуватись аби-як та самотужки з мінімальною пенсією оплачувати комунальні послуги. Ви можете допомогти пані Лідії, переказавши гроші на її власний рахунок, який бачите на екрані. Пам’ятайте, творити добро легко.

4149 4991 2211 2467 – ВОЗНЯК ЛІДІЯ САВІВНА


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лідія Возняк, бабуся, притулок, собаки, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку фірма серед міста палила деревину і пінопласт: стояв їдкий дим
Сьогодні, 08:54
Просять допомогти самотній бабусі з Луцька, яка тримає міні-притулок для собак. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
Україна отримала безвіз з Таїландом – дата старту
Сьогодні, 07:32
Колеги вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО. ФОТО
Сьогодні, 06:27
Повідомили, де на Волині реєструють високу захворюваність на туберкульоз
Сьогодні, 05:38
Схожі новини
Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся
03 березень, 22:20
Куди звертатись лучанам, які страждають від домашнього насильства Куди звертатись лучанам, які страждають від домашнього насильства
01 березень, 22:44
«Ласку» просять не з’їдати міський бюджет, а шукати кошти самостійно «Ласку» просять не з’їдати міський бюджет, а шукати кошти самостійно
27 листопад, 2018, 11:03
У луцькій «Ласці» перевірятимуть стерилізованих за часів екс-директорки тварин У луцькій «Ласці» перевірятимуть стерилізованих за часів екс-директорки тварин
04 жовтень, 2018, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку фірма серед міста палила деревину і пінопласт: стояв їдкий дим
Сьогодні, 08:54
 0
Просять допомогти самотній бабусі з Луцька, яка тримає міні-притулок для собак. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
 0
Україна отримала безвіз з Таїландом – дата старту
Сьогодні, 07:32
 0
Колеги вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО. ФОТО
Сьогодні, 06:27
 0
Повідомили, де на Волині реєструють високу захворюваність на туберкульоз
Сьогодні, 05:38
 0
Медіа
відео
1/8