Волинські енергетики облаштовують гнізда для лелек. ФОТО





Повідомляє Інни Ройко.



За її словами, гнізда монтували у Маневицькому районі. Усього в лелек з’явилися 4 нові домівки. Інна Ройко зазначила, що щороку енергетики встановлюють близько 300 таких гнізд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники ПрАТ “Волиньобленерго” встановили гнізда для лелек на електроопорах.Повідомляє 12 канал з посиланням на facebook інженерки прес-центру ПрАТ “Волиньобленерго”За її словами, гнізда монтували у Маневицькому районі. Усього в лелек з’явилися 4 нові домівки. Інна Ройко зазначила, що щороку енергетики встановлюють близько 300 таких гнізд.

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