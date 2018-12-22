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Волинські енергетики облаштовують гнізда для лелек. ФОТО

Волинські енергетики облаштовують гнізда для лелек. ФОТО
Працівники ПрАТ “Волиньобленерго” встановили гнізда для лелек на електроопорах.

Повідомляє 12 канал з посиланням на facebook інженерки прес-центру ПрАТ “Волиньобленерго” Інни Ройко.

За її словами, гнізда монтували у Маневицькому районі. Усього в лелек з’явилися 4 нові домівки. Інна Ройко зазначила, що щороку енергетики встановлюють близько 300 таких гнізд.

Волинські енергетики облаштовують гнізда для лелек. ФОТО
Волинські енергетики облаштовують гнізда для лелек. ФОТО
Волинські енергетики облаштовують гнізда для лелек. ФОТО
Волинські енергетики облаштовують гнізда для лелек. ФОТО

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Теги: Волиньобленерго, лелека, гніздо
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