Волинські енергетики облаштовують гнізда для лелек. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Працівники ПрАТ “Волиньобленерго” встановили гнізда для лелек на електроопорах.
Повідомляє 12 канал з посиланням на facebook інженерки прес-центру ПрАТ “Волиньобленерго” Інни Ройко.
За її словами, гнізда монтували у Маневицькому районі. Усього в лелек з’явилися 4 нові домівки. Інна Ройко зазначила, що щороку енергетики встановлюють близько 300 таких гнізд.
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Повідомляє 12 канал з посиланням на facebook інженерки прес-центру ПрАТ “Волиньобленерго” Інни Ройко.
За її словами, гнізда монтували у Маневицькому районі. Усього в лелек з’явилися 4 нові домівки. Інна Ройко зазначила, що щороку енергетики встановлюють близько 300 таких гнізд.
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