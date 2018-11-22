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Україна отримала безвіз з Таїландом – дата старту

Україна отримала безвіз з Таїландом – дата старту
Безвіз між Україною та Таїландом почне діяти з 14 квітня 2019 року.

Про це у facebook повідомляє Міністерство закордонних справ України.

– Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів, – зазначили у департаменті консульської служби МЗС України.

Проте для перебування у Таїланді понад 30 днів, незалежно від мети подорожі необхідно отримати візу.


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Теги: безвіз, Таїланд
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