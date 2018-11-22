Україна отримала безвіз з Таїландом – дата старту
Сьогодні, 07:32
Безвіз між Україною та Таїландом почне діяти з 14 квітня 2019 року.
Про це у facebook повідомляє Міністерство закордонних справ України.
– Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів, – зазначили у департаменті консульської служби МЗС України.
Проте для перебування у Таїланді понад 30 днів, незалежно від мети подорожі необхідно отримати візу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook повідомляє Міністерство закордонних справ України.
– Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів, – зазначили у департаменті консульської служби МЗС України.
Проте для перебування у Таїланді понад 30 днів, незалежно від мети подорожі необхідно отримати візу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Просять допомогти самотній бабусі з Луцька, яка тримає міні-притулок для собак. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
Україна отримала безвіз з Таїландом – дата старту
Сьогодні, 07:32
Колеги вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО. ФОТО
Сьогодні, 06:27