Курс валют у Луцьку на 22 березня
Сьогодні, 09:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.023, а продаж - 27.369.
Євро при купівлі становить - 30.595, при продажу - 31.220.
Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.422.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.275.
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Євро при купівлі становить - 30.595, при продажу - 31.220.
Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.422.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.275.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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