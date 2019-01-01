вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 22 березня

Курс валют у Луцьку на 22 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.023, а продаж - 27.369.

Євро при купівлі становить - 30.595, при продажу - 31.220.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.422.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.275.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Банківська афера на Рівненщині: після погашення кредиту люди залишились боржниками
Сьогодні, 09:51
У дівчини з села під Луцьком – рідкісна хвороба: потрібна допомога
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку на 22 березня
Сьогодні, 09:10
22 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:07
У Луцьку фірма серед міста палила деревину і пінопласт: стояв їдкий дим
Сьогодні, 08:54
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 21 березня Курс валют у Луцьку на 21 березня
21 березень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 20 березня Курс валют у Луцьку на 20 березня
20 березень, 09:07
Курс валют у Луцьку на 19 березня Курс валют у Луцьку на 19 березня
19 березень, 09:08
Курс валют у Луцьку на 18 березня Курс валют у Луцьку на 18 березня
18 березень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У квітковому кіоску повісився чоловік
Сьогодні, 10:36
 0
П'яний волинянин за кермом авто злетів у кювет
Сьогодні, 10:35
 0
Волинянам розповіли, як отримати 2500 гривень дотації за вирощене теля
Сьогодні, 10:24
 0
Вихованці волинського військового ліцею на один день стали нацгвардійцями. ФОТО
Сьогодні, 10:18
 0
З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8