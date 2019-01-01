Курс валют у Луцьку на 22 березня





Євро при купівлі становить - 30.595, при продажу - 31.220.



Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.422.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.275.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.023, а продаж - 27.369.Євро при купівлі становить - 30.595, при продажу - 31.220.Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.422.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.275.

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