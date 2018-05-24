Банківська афера на Рівненщині: після погашення кредиту люди залишились боржниками

На Рівненщині у місті Вараш десятки, якщо не сотні людей, сплативши за свої кредити і навіть отримавши довідки про розрахунок, через кілька місяців знову виявилися боржниками.У махінаціях підозрюють місцеву працівницю фінустанови, але вона запевняє, що всього лиш виконувала посадові інструкції, - йдеться в сюжеті ТСН.Десятки людей зібралися біля магазину комп’ютерної техніки, в приміщенні якого донедавна сиділи представники банку. Люди чергують зранку і до ночі невеличкими групами. Вони склали список ошуканих, у якому 140 жителів Вараша, але постраждалих, запевняють, набагато більше."Так, як ми спілкувалися тут з людьми, то, здається, 800 чоловік", - каже жителька міста Наталія Рижкова.У всіх постраждалих схожа історія: взяли кредит, сплатили, отримали довідку про розрахунок, а через деякий час з’ясувалося, що клієнти залишилися боржниками і їм нараховується пеня. "Я платила сюди два місяці. Тих грошей моїх немає", - обурена пенсіонерка Галина Ковальчук.Пані Валентина позичила у фінустанови 5 тисяч гривень на купівлю нового холодильника. Кредит погасила, але тепер вона чомусь винна аж 13 тисяч. "Хоча я закрила його за п’ять місяців", - запевняє Валентина Коношенко. Вона та інші клієнти підозрюють у шахрайстві працівницю банку, котра видавала кредити, брала за них розрахунок та оформлювала довідки про сплату. Тепер служба безпеки банку приймає ошуканих людей в тому ж приміщенні, де працювала ця жінка. "На цей час невідомо, де вона. Будемо з’ясовувати разом зі слідством", - каже заступник керівника служби безпеки банку Роман Коробка.У фінустанові з’ясовують, скільки загалом постраждало клієнтів і яка сума збитків. Людям обіцяють усе компенсувати."Банк в односторонньому порядку всі кошти нашим клієнтам повертатиме протягом поточного місяця", - запевняє Коробка.Журналістам вдалося зв’язатися із колишньою працівницею банку, котру підозрюють у привласненні грошей. Жінка стверджує, що ні в чому не винна. "Я виконувала виключно свої посадові інструкції, тож порушень стосовно цього не було. Я визнаю те, що люди постраждали, а те, що я привласнила чиїсь гроші – то ні", - каже Юлія Скібчик.З її слів, хто лишився у вигоді – має тепер встановити служба безпеки банку. Розбиратиметься в ситуації і поліція – там уже розпочали слідство на підставі звернень 49 осіб."Привласнення, заволодіння чи розтрата службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем", - розповів про статтю провадження старший слідчий Вараського відділу поліції Сергій Дворак. У поліції переконані, що люди нестимуть заяви й надалі, тож нині вже взялися перевіряти, чи причетні до махінацій інші працівники банку.