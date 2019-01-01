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З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО

З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО
У ніч на 22 березня під час огляду пасажирського потягу, що прямував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Ягодин», військовослужбовці Луцького загону спільно з представниками митниці виявили приховані 32 блоки контрабандних сигарет марки «Мarvel-original».

Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.

Додають, що товар знаходився у туалеті під умивальником одного із вагонів.

Наразі знайдені сигарети, загальна вартість яких становить більше 6 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком працівникамии митниці.

З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО
З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО
З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО
З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО




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Теги: цигарки, контрабанда, Волинь, Ягодин, митниця, туалет
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Коментарі 1
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Щось мізер знайшли от поляки знайшли в Дорогуську 40 ящиків в потязі який прямував теж через Ягодин
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