З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.



Додають, що товар знаходився у туалеті під умивальником одного із вагонів.



Наразі знайдені сигарети, загальна вартість яких становить більше 6 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком працівникамии митниці.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 22 березня під час огляду пасажирського потягу, що прямував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Ягодин», військовослужбовці Луцького загону спільно з представниками митниці виявили приховані 32 блоки контрабандних сигарет марки «Мarvel-original».Про це повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.Додають, що товар знаходився у туалеті під умивальником одного із вагонів.Наразі знайдені сигарети, загальна вартість яких становить більше 6 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком працівникамии митниці.

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