У квітковому кіоску повісився чоловік
Сьогодні, 10:36
В ніч на 22 березня у квітковому кіоску в центрі Києва знайшли повішеним чоловіка.
Про це УНН розповіли джерела у медичному закладі.
Так, за інформацією лікарів, виклик надійшов близько другої години ночі. За місцем виклику у квітковому кіоску, розташованому в Шевченківському районі столиці, було виявлено повішаного 28-річного чоловіка.
Обставини смерті чоловіка невідомі.
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Про це УНН розповіли джерела у медичному закладі.
Так, за інформацією лікарів, виклик надійшов близько другої години ночі. За місцем виклику у квітковому кіоску, розташованому в Шевченківському районі столиці, було виявлено повішаного 28-річного чоловіка.
Обставини смерті чоловіка невідомі.
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