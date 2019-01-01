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У квітковому кіоску повісився чоловік

У квітковому кіоску повісився чоловік
В ніч на 22 березня у квітковому кіоску в центрі Києва знайшли повішеним чоловіка.

Про це УНН розповіли джерела у медичному закладі.

Так, за інформацією лікарів, виклик надійшов близько другої години ночі. За місцем виклику у квітковому кіоску, розташованому в Шевченківському районі столиці, було виявлено повішаного 28-річного чоловіка.

Обставини смерті чоловіка невідомі.

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Теги: смерть, самогубство
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