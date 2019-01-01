У квітковому кіоску повісився чоловік





Про це



Так, за інформацією лікарів, виклик надійшов близько другої години ночі. За місцем виклику у квітковому кіоску, розташованому в Шевченківському районі столиці, було виявлено повішаного 28-річного чоловіка.



Обставини смерті чоловіка невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч на 22 березня у квітковому кіоску в центрі Києва знайшли повішеним чоловіка.Про це УНН розповіли джерела у медичному закладі.Так, за інформацією лікарів, виклик надійшов близько другої години ночі. За місцем виклику у квітковому кіоску, розташованому в Шевченківському районі столиці, було виявлено повішаного 28-річного чоловіка.Обставини смерті чоловіка невідомі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію