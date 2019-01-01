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Дві доби 11 рятувальників не можуть загасити пожежу на Волині

Дві доби 11 рятувальників не можуть загасити пожежу на Волині
Триває гасіння пожежі на торф’янику в урочищі Заольхів’я поблизу села Залаззя Любешівського району, що виникла 20 березня.

На місці пожежі працюють рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда, - інформує прес-служба рятувальників.

Всього на місці події зосереджено 2 пожежні автомобілі, 2 мотопомпи, 11 чоловік особового складу, допомагає місцеве населення.


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Теги: пожежа, Волинь
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