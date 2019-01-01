Дві доби 11 рятувальників не можуть загасити пожежу на Волині





На місці пожежі працюють рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда, - інформує прес-служба рятувальників.



Всього на місці події зосереджено 2 пожежні автомобілі, 2 мотопомпи, 11 чоловік особового складу, допомагає місцеве населення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває гасіння пожежі на торф’янику в урочищі Заольхів’я поблизу села Залаззя Любешівського району, що виникла 20 березня.На місці пожежі працюють рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда, - інформує прес-служба рятувальників.Всього на місці події зосереджено 2 пожежні автомобілі, 2 мотопомпи, 11 чоловік особового складу, допомагає місцеве населення.

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