У Луцьку горів очерет на березі Стиру

На Волині рятувальники 21 березня ліквідували 8 загорань сухої рослинності.Так, горів очерет на березі річки Стир поблизу вулиці Гірної у місті Луцьку на площі 2 га, - пише ДСНС у Волинській області.Зокрема, пожежі виникли в селищі Турійськ на площі 0,4 га, між смт Турійськ та селі Радовичі на площі півгектара.Загорання були і в селі Великий Окорськ Локачинського району на площі 0,2 га , на дачному масиві «Прикордонник» у с. Литовеж Іваничівського району.У с. Пальче Ківерцівського району загорання сухої трави на площі 0,5 га, у с. Боратин Луцького району загорання сухої трави на площі 0,2 га.Для приборкання загорань залучались підрозділи Державної пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС у Волинській області – всього 9 пожежних автоцистерн, понад 30 чоловік особового складу служби «101».У всіх цих випадках ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.