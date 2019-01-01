У Луцьку горів очерет на березі Стиру
Сьогодні, 11:04
На Волині рятувальники 21 березня ліквідували 8 загорань сухої рослинності.
Так, горів очерет на березі річки Стир поблизу вулиці Гірної у місті Луцьку на площі 2 га, - пише ДСНС у Волинській області.
Зокрема, пожежі виникли в селищі Турійськ на площі 0,4 га, між смт Турійськ та селі Радовичі на площі півгектара.
Загорання були і в селі Великий Окорськ Локачинського району на площі 0,2 га , на дачному масиві «Прикордонник» у с. Литовеж Іваничівського району.
У с. Пальче Ківерцівського району загорання сухої трави на площі 0,5 га, у с. Боратин Луцького району загорання сухої трави на площі 0,2 га.
Для приборкання загорань залучались підрозділи Державної пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС у Волинській області – всього 9 пожежних автоцистерн, понад 30 чоловік особового складу служби «101».
У всіх цих випадках ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Так, горів очерет на березі річки Стир поблизу вулиці Гірної у місті Луцьку на площі 2 га, - пише ДСНС у Волинській області.
Зокрема, пожежі виникли в селищі Турійськ на площі 0,4 га, між смт Турійськ та селі Радовичі на площі півгектара.
Загорання були і в селі Великий Окорськ Локачинського району на площі 0,2 га , на дачному масиві «Прикордонник» у с. Литовеж Іваничівського району.
У с. Пальче Ківерцівського району загорання сухої трави на площі 0,5 га, у с. Боратин Луцького району загорання сухої трави на площі 0,2 га.
Для приборкання загорань залучались підрозділи Державної пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС у Волинській області – всього 9 пожежних автоцистерн, понад 30 чоловік особового складу служби «101».
У всіх цих випадках ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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