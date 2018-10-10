вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За три місяці волинські патрульні затримали понад 1000 «шумахерів»

За три місяці волинські патрульні затримали понад 1000 «шумахерів»
Від початку року волинські патрульні винесли понад 1 100 постанов за перевищення швидкості.

Нагадаємо, швидкість вимірюють на ділянках двох автотрас: Н-22 та М-07, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

"Тут поліцейські працюють з приладом TruCam з жовтня 2018 року.
За майже 3 місяці роботи з приладом винесено 1 091 постанову на водіїв, які перевищували швидкість більш, ніж на 20 км/год (штраф 255 гривень) та 70 постанов на керманичів, які перевищували більш, ніж на 50 км/год (штраф 510 гривень).

Вирішувати Вам: чи перевищувати і платити чималий штраф та наражати себе й інших на безпеку, чи все ж дотримуватись встановлених правил та рухатись 50 км/год у населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, більшість дорожньо-транспортних пригод трапляються саме через перевищення швидкості, адже на швидкості відбуваються зіткнення, перевертання, водії не встигають впоратись з керуванням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порушення, дорога, швидкість, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а взяли на карман ще з 10000 шумахерів
Відповісти
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як луцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з тхеквондо
Сьогодні, 19:12
На Волині схопили серійних крадіїв
Сьогодні, 18:43
За три місяці волинські патрульні затримали понад 1000 «шумахерів»
Сьогодні, 18:32
У Луцьку в музичній школі медики реанімували людину
Сьогодні, 18:16
На Волині продовжують красти дорожні знаки
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
На Волині з'явиться ще одна ділянка траси, де копи з радарами ловитимуть «шумахерів» На Волині з'явиться ще одна ділянка траси, де копи з радарами ловитимуть «шумахерів»
Сьогодні, 12:31
На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість
10 жовтень, 2018, 12:20
За годину волинські патрульні з радарами зупинили 10 водіїв, які перевищували швидкість. ФОТО За годину волинські патрульні з радарами зупинили 10 водіїв, які перевищували швидкість. ФОТО
08 жовтень, 2018, 13:55
У Луцьку копи вчили «пішоандонів» переходити дорогу. ФОТО У Луцьку копи вчили «пішоандонів» переходити дорогу. ФОТО
05 березень, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку влаштують фестиваль сім'ї
Сьогодні, 19:31
 0
Для лучан, які самостійно не можуть відвідати ЦНАП, діє послуга «мобільний адміністратор»
Сьогодні, 19:21
 0
Як луцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з тхеквондо
Сьогодні, 19:12
 0
На Волині схопили серійних крадіїв
Сьогодні, 18:43
 0
За три місяці волинські патрульні затримали понад 1000 «шумахерів»
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8