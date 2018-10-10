За три місяці волинські патрульні затримали понад 1000 «шумахерів»

Від початку року волинські патрульні винесли понад 1 100 постанов за перевищення швидкості.Нагадаємо, швидкість вимірюють на ділянках двох автотрас: Н-22 та М-07, - повідомили у прес-службі волинських патрульних."Тут поліцейські працюють з приладом TruCam з жовтня 2018 року.За майже 3 місяці роботи з приладом винесено 1 091 постанову на водіїв, які перевищували швидкість більш, ніж на 20 км/год (штраф 255 гривень) та 70 постанов на керманичів, які перевищували більш, ніж на 50 км/год (штраф 510 гривень).Вирішувати Вам: чи перевищувати і платити чималий штраф та наражати себе й інших на безпеку, чи все ж дотримуватись встановлених правил та рухатись 50 км/год у населених пунктах", - йдеться у повідомленні.За словами правоохоронців, більшість дорожньо-транспортних пригод трапляються саме через перевищення швидкості, адже на швидкості відбуваються зіткнення, перевертання, водії не встигають впоратись з керуванням.