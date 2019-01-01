У Ковелі горів дачний будинок





Пожежа трапилась обідньої пори 21 березня, - інформує управління ДСНС у Волинській області.



Загорання виникло на дачному масиві «Світанок». Внаслідок спалювання сухої трави вогонь перекинувся на дерев’яний дачний будинок. Вогонь встиг пошкодити стіни будинку.



Близько 11-ї години цього ж дня виникла пожежа сухої рослинності на площі 1,5 га на дачному масиві «Калина». Вдалось встановити, що пожежу спричинила власниця земельної ділянки, яка спалювала сміття та суху траву на своїй ділянці.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через спалювання сухої трави у Ковелі горів дачний будинок.Пожежа трапилась обідньої пори 21 березня, - інформує управління ДСНС у Волинській області.Загорання виникло на дачному масиві «Світанок». Внаслідок спалювання сухої трави вогонь перекинувся на дерев’яний дачний будинок. Вогонь встиг пошкодити стіни будинку.Близько 11-ї години цього ж дня виникла пожежа сухої рослинності на площі 1,5 га на дачному масиві «Калина». Вдалось встановити, що пожежу спричинила власниця земельної ділянки, яка спалювала сміття та суху траву на своїй ділянці.

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