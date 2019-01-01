У Ковелі горів дачний будинок
Сьогодні, 20:13
Через спалювання сухої трави у Ковелі горів дачний будинок.
Пожежа трапилась обідньої пори 21 березня, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
Загорання виникло на дачному масиві «Світанок». Внаслідок спалювання сухої трави вогонь перекинувся на дерев’яний дачний будинок. Вогонь встиг пошкодити стіни будинку.
Близько 11-ї години цього ж дня виникла пожежа сухої рослинності на площі 1,5 га на дачному масиві «Калина». Вдалось встановити, що пожежу спричинила власниця земельної ділянки, яка спалювала сміття та суху траву на своїй ділянці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилась обідньої пори 21 березня, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
Загорання виникло на дачному масиві «Світанок». Внаслідок спалювання сухої трави вогонь перекинувся на дерев’яний дачний будинок. Вогонь встиг пошкодити стіни будинку.
Близько 11-ї години цього ж дня виникла пожежа сухої рослинності на площі 1,5 га на дачному масиві «Калина». Вдалось встановити, що пожежу спричинила власниця земельної ділянки, яка спалювала сміття та суху траву на своїй ділянці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучан кличуть на вшанування пам’яті В’ячеслава Чорновола
Сьогодні, 20:23
У Ковелі горів дачний будинок
Сьогодні, 20:13
На Сумщині батько тримав на ланцюгу хворого 30-річного сина
Сьогодні, 19:50
У Луцьку влаштують фестиваль сім'ї
Сьогодні, 19:31