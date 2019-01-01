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У Ковелі горів дачний будинок

У Ковелі горів дачний будинок
Через спалювання сухої трави у Ковелі горів дачний будинок.

Пожежа трапилась обідньої пори 21 березня, - інформує управління ДСНС у Волинській області.

Загорання виникло на дачному масиві «Світанок». Внаслідок спалювання сухої трави вогонь перекинувся на дерев’яний дачний будинок. Вогонь встиг пошкодити стіни будинку.

Близько 11-ї години цього ж дня виникла пожежа сухої рослинності на площі 1,5 га на дачному масиві «Калина». Вдалось встановити, що пожежу спричинила власниця земельної ділянки, яка спалювала сміття та суху траву на своїй ділянці.




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Теги: Ковель, пожежа
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