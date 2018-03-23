Лучан кличуть на вшанування пам’яті В’ячеслава Чорновола





Так, у цей день за участі громадськості міста відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки В’ячеславу Чорноволу (вул. В. Чорновола, 3), - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Захід відбудеться 25 березня 2019 року о 12.00 год.



До участі запрошуються представники громадсько-політичних організацій та жителі міста.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола – українського громадського діяча, політика, засновника Народного Руху України.Так, у цей день за участі громадськості міста відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки В’ячеславу Чорноволу (вул. В. Чорновола, 3), - йдеться на сайті Луцької міської ради.Захід відбудеться 25 березня 2019 року о 12.00 год.До участі запрошуються представники громадсько-політичних організацій та жителі міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію