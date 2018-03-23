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Лучан кличуть на вшанування пам’яті В’ячеслава Чорновола

Лучан кличуть на вшанування пам’яті В’ячеслава Чорновола
У Луцьку вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола – українського громадського діяча, політика, засновника Народного Руху України.

Так, у цей день за участі громадськості міста відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки В’ячеславу Чорноволу (вул. В. Чорновола, 3), - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Захід відбудеться 25 березня 2019 року о 12.00 год.

До участі запрошуються представники громадсько-політичних організацій та жителі міста.




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Теги: В’ячеслав Чорновіл, вшанування
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