Лучан кличуть на вшанування пам’яті В’ячеслава Чорновола
Сьогодні, 20:23
У Луцьку вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола – українського громадського діяча, політика, засновника Народного Руху України.
Так, у цей день за участі громадськості міста відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки В’ячеславу Чорноволу (вул. В. Чорновола, 3), - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Захід відбудеться 25 березня 2019 року о 12.00 год.
До участі запрошуються представники громадсько-політичних організацій та жителі міста.
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Так, у цей день за участі громадськості міста відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки В’ячеславу Чорноволу (вул. В. Чорновола, 3), - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Захід відбудеться 25 березня 2019 року о 12.00 год.
До участі запрошуються представники громадсько-політичних організацій та жителі міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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