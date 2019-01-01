У Луцьку просять взятися за дорогу, яка 20 років не бачила ремонту
Сьогодні, 11:14
У Луцьку просять відремонтувати дорогу на вулиці Івана Богуна.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Олександр Боцеровський.
За словами чоловіка, на цій вулиці понад 20 років відсутнє тверде покриття.
"Прошу відремонтувати дорогу по вул.Івана Богуна, м.Луцьк. На протязі більше 20 років на вказаній вулиці відсутнє будь-яке тверде покриття", - пише автор петиції.
Проголосувати за петицію можна ТУТ.
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Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Олександр Боцеровський.
За словами чоловіка, на цій вулиці понад 20 років відсутнє тверде покриття.
"Прошу відремонтувати дорогу по вул.Івана Богуна, м.Луцьк. На протязі більше 20 років на вказаній вулиці відсутнє будь-яке тверде покриття", - пише автор петиції.
Проголосувати за петицію можна ТУТ.
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