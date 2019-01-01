У Луцьку просять взятися за дорогу, яка 20 років не бачила ремонту





Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Олександр Боцеровський.



За словами чоловіка, на цій вулиці понад 20 років відсутнє тверде покриття.



"Прошу відремонтувати дорогу по вул.Івана Богуна, м.Луцьк. На протязі більше 20 років на вказаній вулиці відсутнє будь-яке тверде покриття", - пише автор петиції.



Проголосувати за петицію можна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять відремонтувати дорогу на вулиці Івана Богуна.Про це у Єдиній системі місцевих петицій написавЗа словами чоловіка, на цій вулиці понад 20 років відсутнє тверде покриття."Прошу відремонтувати дорогу по вул.Івана Богуна, м.Луцьк. На протязі більше 20 років на вказаній вулиці відсутнє будь-яке тверде покриття", - пише автор петиції.Проголосувати за петицію можна ТУТ

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