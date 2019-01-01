На Волині в кареті «швидкої» рятували жінку з половиною обпеченого тіла
Сьогодні, 11:28
У Горохівському районі медики під час транспортування рятували жінку, у якої було до 50% площі опіків.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"З села Перемиль, Горохівського району була транспортована хвора у важкому стані, з пожежі, з площею опіку до 50%, ІІ-ІІІ ст. Під час надання допомоги та транспортуванні з місця виклику у Луцьку міську клінічну лікарню, хворій проведено знеболення та інтенсивна терапія", - повідомили медики.
Також у кареті швидкої їй наклали гелеві пов’язки на ушкоджені ділянки тіла.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"З села Перемиль, Горохівського району була транспортована хвора у важкому стані, з пожежі, з площею опіку до 50%, ІІ-ІІІ ст. Під час надання допомоги та транспортуванні з місця виклику у Луцьку міську клінічну лікарню, хворій проведено знеболення та інтенсивна терапія", - повідомили медики.
Також у кареті швидкої їй наклали гелеві пов’язки на ушкоджені ділянки тіла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За добу медики волинської «швидкої» спізнюватися 9 разів через погані дороги
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