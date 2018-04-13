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Квартира, земля і автівки: статки очільниці луцьких муніципалів

Квартира, земля і автівки: статки очільниці луцьких муніципалів
Квартира у спільній власності, дві автівки, будинок, земля та готівка – такі статки директора департаменту муніципальної варти Луцькради.

Юлія Сиротинська від 1997 року має 50 % власності у квартирі площею 57,7 м. кв. у Луцьку, ще 50 % належить Віталію Юзефку. Чоловік Віктор Сиротинський має у Луцьку 25 % власності у батьківській квартирі площею 67, м. кв, - пише видання Волинь.online.

19 грудня 2018 року у неповнолітньої дочки Дарини з’явилася земельна ділянка площею 18,09 соток вартістю 32,568 тисячі гривень та будинок площею 127,6 м. кв. вартістю 69,928 тисячі гривень у селі Гаразджа Луцького району.

З 2006 року очільниця муніципалів їздила на «MERCEDES-BENZ 312D» 1999 року випуску, з 2016 року – на «HYUNDAI ACCENT» 2008 року випуску.

У 2018 році Юлія Сиротинська отримала 282,43 тисячі гривень зарплати. Чоловік у «Луцькспецкомунтранс» отримав 10,125 тисячі гривень зарплати.

Готівкою Юлія Сиротинська має 2 тисяч доларів, 2 тисячі євро та 50 тисяч гривень.

Для порівняння, у 2017 році Юлія Сиротинська заробила 230,872 тисячі гривень зарплати та 53,7 тисячі гривень від продажу рухомого майна. Готівкою тоді Сиротинська мала 40 тисяч гривень, тисячу доларів США та тисячу євро. Доходів чоловіка Юлія Сиротинська тоді не вказувала.

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Теги: доходи, Юлія Сиротинська, муниципал
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