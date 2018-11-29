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Весь зал плакав і мовчав: у Луцьку показали фільм про жінок на війні «Невидимий батальйон»

Весь зал плакав і мовчав: у Луцьку показали фільм про жінок на війні «Невидимий батальйон»
У Луцьку влаштували благодійний показ першого українського документального фільм про жінок на війні, знятого жінками «Невидимий батальйон».

Перегляд, що зібрав повний зал глядачів, відбувся учора, 22 березня у кінотеатрі Premier City в ТРЦ «ПортСіті».

Три українські режисерки – Аліна Горлова, Світлана Ліщинська та Ірина Цілик – зняли фільм про шістьох жінок воїнів: Оксану Якубову, Андріану Сусак, Олену Білозерську, Юлію Матвієнко, Дарину Зубенко, Юлію Паєвську. У кожної – своя історія до та після війни, але їх об’єднує дві речі – бажання бути корисними своїй землі і захистити її, а також проблеми, насамперед – внутрішні, які виникають після повернення на мирну землю.

Ветеранка Майя Москвич, яка була ініціаторкою перегляду фільму, розповіла, що щиро хотіла, аби фільм побачили у Луцьку. Бо історії героїнь фільму – це, за її словами, не є історії якихось окремих особистостей, це, по суті, збірні образи жінок, які на війні. Кожен, кого ця війна торкнулася, зауважила Москвич, зможе в цьому фільмі знайти щось своє.

Весь зал плакав і мовчав: у Луцьку показали фільм про жінок на війні «Невидимий батальйон»


«Коли я вперше побачила цей фільм, то сиділа в кінотеатрі і просто плакала крокодилячими сльозами. Я побачила, що я не сама. І оті емоції, які в мене були повернення, вони не тільки в мене. Я зрозуміла, що це нормально – відчувати, що щось не так, відчувати те, що показано в фільмі. Зрештою, цей фільм про те, що після війни є проблеми і той, хто це відчуває, не один», – висловилася Майя Москвич.

Після півторагодинного перегляду фільму, підчас якого, до слова, абсолютно ніхто не говорив, у залі було видно лише, як глядачі раз-по-раз витирають сльози. Усі – і чоловіки, і жінки. Після фільму важко було дібрати слова. Утім, присутні все ж трохи поспілкувалися.

Весь зал плакав і мовчав: у Луцьку показали фільм про жінок на війні «Невидимий батальйон»


Атовець Павло Ковальський зауважив, що героїні фільму показують приклад сили навіть чоловікам. «Вони показали, що навіть маючи успішну кар’єру, сім’ю, дітей, жінки зрозуміли, що їхнє місце – на війні і що вони потрібні у цей момент цій країні», - сказав він.

Відома волинська волонтерка Наталія Попова, взявши слово, запевнила, що за 5 років медичного волонтерства точно знає, що у війни – не жіноче обличчя. «Я ніколи не розуміла, як вони змогли знайшли сили, коли мужики ховалися від мобілізації, взяти і піти захищати державу, подивитися в обличчя війни. Цим дівчатам потрібен захист і допомога кожного з нас. Їх треба гріти, любити і оберігати. Почніть з себе, зробіть щось для кожної з них. Бо те, що зробили вони, я б так не змогла», – додала вона.

Весь зал плакав і мовчав: у Луцьку показали фільм про жінок на війні «Невидимий батальйон»


Один з добровольців, присутніх під час перегляду, розповів, що особисто знає одну з героїнь –Андріану Сусак (позивний «Малиш»).
«Ми її називали Малючка. Але я чесно скажу: те, що вона робила на фронті і скільки роботи вона робила, не кожен чоловік скільки робив. Я просто дякую вам», – стримуючи сльози і тримаючи руку на серці, сказав воїн.

Весь зал плакав і мовчав: у Луцьку показали фільм про жінок на війні «Невидимий батальйон»


«Колись я також жила в Києві, у мене була хороша робота (працювала перекладачкою, бренд-менеджером, має вищу філологічну освіту – ред.). Після Майдану пішла добровольцем на схід, хоча ще до кінця не усвідомлювала, що почалася війна і що таке війна. Після першої бойової операції наш батальйон отримав назву «Айдар», я потрапила до штурмової групи. Першим містом, яке довелося звільняти, було Щастя. Пізніше ми звільняли місто за містом. Під час наступу на Металіст наша група потрапила в засідку, й тоді були перші втрати та полонені. Поруч мене загинув мій побратим, і, напевне, саме в ту мить я зрозуміла, що зможу стріляти в людей», - розповідає під час «документалки» сама Андріана Сусак. У сюжеті вона додає, що більшість із ветеранів неоголошеної війни не можуть себе знайти в мирному житті. Так, один із побратимів Андріани, повернувшись iз війни, через деякий час вистрибнув із 16-го поверху...

Сама ж героїня фільму продовжувала воювати поряд зі своїм чоловіком, будучи навіть вагітною: лише на п’ятому місяці вагітності випустила з рук автомат.

Після перегляду фільму враженнями поділилася і присутня у залі дружина загиблого старшого лейтенанта 16 –го мотопіхотного батальйону 58-ої бригади.

«Четвертий рік лікуюся від посттравматичного синдрому, хоча я жодного дня на війні не була. Я можу тільки уявити, що пережили ці жінки, через що вони пройшли, що вони відчувають і як вони адаптовуються в мирному житті. Проплакала цілий фільм. Це вражає і це мають бачити всі», - сказала жінка.

Весь зал плакав і мовчав: у Луцьку показали фільм про жінок на війні «Невидимий батальйон»


Насамкінець Майя Москвич подякувала усім, хто прийшов, а також організаторам – ТРЦ «ПортСіті» і додала, що такі заходи необхідні усім українцям.

Весь зал плакав і мовчав: у Луцьку показали фільм про жінок на війні «Невидимий батальйон»


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Теги: ТРЦ «ПортСіті», Невидимий батальйон, Луцьк, Майя Москвич, фільм, Наталія Попова
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