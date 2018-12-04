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На волинській шахті «Бужанська» готують запуск рекордної лави. ВІДЕО

На волинській шахті «Бужанська» готують запуск рекордної лави. ВІДЕО
На волинській шахті «Бужанська» готуються до запуску потужної лави. Запаси вугілля у цій лаві – близько 450 тисяч тонн.

Таких об’ємів видобутку тут не було з часів запуску шахти. Попередні лави мали у 5-6 разів менші запаси – близько 70-80 тисяч тонн, йдеться у сюжеті 12 каналу.

«Це буде трохи інше навантаження на підприємство, але дасть нам можливість працювати беззбитково. Ми порахували: для того, щоб підприємство не залежало від держави, нам треба видобувати близько 600 тонн на добу. Це цілком реально. Ми дуже чекаємо цієї лави. Тому що, тоді люди почнуть отримувати премії і краще заробляти», – розповів директор шахти «Бужанська» Анатолій Фролов.

Для того, щоб отримати хороші результати, на шахті почали оновлювати обладнання. Наприкінці минулого року отримали прохідницький комбайн, який виконує підготовчі роботи. Стара техніка часто ламалася і на час ремонту видобуток припиняли.

Зараз на шахті «Бужанській» розпочали встановлювати нове кріплення – так званий механізований комплекс КД-80.

«Був проведений капітальний ремонт на заводі в Дніпропетровській області. Наша людина перебуває на цьому заводі, яка контролює якість і відвантаження даних секцій на підприємство. Ми хочемо, щоб був якнайкращий ремонт і щоб вони дійсно служили і дали можливість людям заробляти на свій кусок хліба», – розповів в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк.

Нове кріплення також є більш безпечним. Воно повністю перекриває покрівлю і зменшує травматизм. Для порівняння, при старому кріпленні типу «Супутник» поверхня лави підтримується лише дерев’яними колодами, які розміщені на відстані близько метра одна від одної. Таке перекриття – менш надійне.

Позитивні зміни відбуваються не лише в механічному парку. Шахтарям нарешті повністю погасили заборгованість із заробітної плати.

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Керівництво Державного підприємства «Волиньвугілля» каже, що це стало можливим завдяки сприянню органів державної влади. Міністерство вугільної промисловості дозволило волинським шахтам самостійно продавати вугілля. Раніше видобуте забирало державне підприємство і постійно затримувало оплату. Відповідно, гірникам не було із чого платити за роботу.

Такі нововведення уже дали результати. На шахті №9 «Нововолинській» у лютому вперше за 5 років виконали план. Відповідно, шахтарі отримали не лише зарплату, але й премії.

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Теги: шахта, Бужанська, Волинь
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