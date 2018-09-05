Судили лучанина, який оббрехав двох людей





Будучи напідпитку неподалік свого будинку на вулиці Гордіюк у Луцьку, близько 5 ранку, він оббрехав двох людей, сказавши поліції, що вони злодії, - пише



Зокрема, сказав, що ті поцупили в нього павербанк та шапку, хоча техніку дав добровільно, а головний убір згубив. Більше того, він вказав, що ті його побили.



Слідчий, під розписку, попереджав його про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, однак він хотів провчити вказаних осіб, оскільки у них були неприязні відносини.



Необдуманий вчинок коштуватиме чоловіку 1 року позбавлення волі умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який обманув поліцію.Будучи напідпитку неподалік свого будинку на вулиці Гордіюк у Луцьку, близько 5 ранку, він оббрехав двох людей, сказавши поліції, що вони злодії, - пише конкурент Зокрема, сказав, що ті поцупили в нього павербанк та шапку, хоча техніку дав добровільно, а головний убір згубив. Більше того, він вказав, що ті його побили.Слідчий, під розписку, попереджав його про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, однак він хотів провчити вказаних осіб, оскільки у них були неприязні відносини.Необдуманий вчинок коштуватиме чоловіку 1 року позбавлення волі умовно.

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