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Судили лучанина, який оббрехав двох людей

Судили лучанина, який оббрехав двох людей
Луцький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який обманув поліцію.

Будучи напідпитку неподалік свого будинку на вулиці Гордіюк у Луцьку, близько 5 ранку, він оббрехав двох людей, сказавши поліції, що вони злодії, - пише конкурент.

Зокрема, сказав, що ті поцупили в нього павербанк та шапку, хоча техніку дав добровільно, а головний убір згубив. Більше того, він вказав, що ті його побили.

Слідчий, під розписку, попереджав його про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, однак він хотів провчити вказаних осіб, оскільки у них були неприязні відносини.

Необдуманий вчинок коштуватиме чоловіку 1 року позбавлення волі умовно.

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Теги: суд, лучанин
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