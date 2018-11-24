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В мережі «Ring» – нове меню кальянів*

В мережі «Ring» – нове меню кальянів*
Одне з найширших меню кальянів з’явилося в мережі закладів Ring Café.

Відтепер любителям димного задоволення буде значно простіше обирати свій улюблений смак та аромат кальяну просто опираючись на меню.

Карта кальянів базується на тому, як найчастіше роблять замовлення лучани.

Комусь до вподоби солодке, хтось віддає перевагу кислим смакам, а іншому більше подобається пряність чи свіжість.

В закладі вважають, що відтепер буде значно простіше створити ідеальний мікс, що найкраще відповідатиме побажанню гостя.

Спробувати та оцінити новинки можна в Ring Cafe на 4 поверсі РЦ «Промінь» та в Ring DJ Café, що на просп. Волі, 49А.

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Теги: кальян, Ring
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