Українського політв'язня Павла Гриба засудили у Росії до 6 років в'язниці

Павла Гриба, якого звинуватили у "схилянні до теракту" росіянки Тетяни Єршової. Хлопця засудили до шести років позбавлення волі.



Рішення виніс Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону 22 березня. Про це повідомив російський активіст Владислав Рязанцев, передає



Визнати Павла Гриба винним і призначити покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму,

– сказав суддя.



Такий строк для незаконно утримуваного в російській в'язниці українця вимагала прокуратура РФ. Вирок поки не набув чинності, тому сторона українця має право оскаржити його протягом 10 днів.



Одразу після винесення вироку український політв'язень оголосив голодування.



"У зв'язку з тим, що не допустили лікарів, ні Денисову і взагалі у зв'язку з тим, що таке робиться, я оголошую голодування", — сказав Павло у коментарі "Громадському".



Хто такий Павло Гриб та у чому його звинуватили?

Український політв'язень, якого росіяни захопили в Білорусі у серпні 2017 року. Павло приїхав у місто Гомель на зустріч з Єршовою, яку вважав своєю подругою. Його арешт насправді був спецоперацією силовиків РФ, адже хлопця викрали й перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.



Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі. Сам Павло заявив, що не визнає звинувачень і назвав справу сфабрикованою.



На останньому засіданні, яке пройшло 21 березня, бранець Кремля поскаржився на погане самопочуття і просив відкласти дебати. Йому викликали "швидку", хоча у РФ належної медичної допомоги хлопцю не надали досі.



Що відомо про стан здоров'я Павла Гриба?

Без щоденного прийому ліків життя хлопця перебуває під загрозою, адже він має інвалідність з дитинства. Павлові Грибу не раз ставало погано на судових засіданнях. Наразі його стан здоров'я – стабільно поганий. У Павла виявили початкову стадію цирозу печінки та симптоми хвороби Альцгеймера. Батько бранця б'є на сполох: його сину потрібна термінова операція та огляд кваліфікованих лікарів. В іншому разі заручнику РФ загрожує смерть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський суд у Ростові-на-Дону виніс остаточний вирок щодо українського політв'язня, якого звинуватили у "схилянні до теракту" росіянки Тетяни Єршової. Хлопця засудили до шести років позбавлення волі.Рішення виніс Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону 22 березня. Про це повідомив російський активіст Владислав Рязанцев, передає 24 канал Визнати Павла Гриба винним і призначити покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму,– сказав суддя.Такий строк для незаконно утримуваного в російській в'язниці українця вимагала прокуратура РФ. Вирок поки не набув чинності, тому сторона українця має право оскаржити його протягом 10 днів.Одразу після винесення вироку український політв'язень оголосив голодування."У зв'язку з тим, що не допустили лікарів, ні Денисову і взагалі у зв'язку з тим, що таке робиться, я оголошую голодування", — сказав Павло у коментарі "Громадському".Український політв'язень, якого росіяни захопили в Білорусі у серпні 2017 року. Павло приїхав у місто Гомель на зустріч з Єршовою, яку вважав своєю подругою. Його арешт насправді був спецоперацією силовиків РФ, адже хлопця викрали й перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі. Сам Павло заявив, що не визнає звинувачень і назвав справу сфабрикованою.На останньому засіданні, яке пройшло 21 березня, бранець Кремля поскаржився на погане самопочуття і просив відкласти дебати. Йому викликали "швидку", хоча у РФ належної медичної допомоги хлопцю не надали досі.Без щоденного прийому ліків життя хлопця перебуває під загрозою, адже він має інвалідність з дитинства. Павлові Грибу не раз ставало погано на судових засіданнях. Наразі його стан здоров'я – стабільно поганий. У Павла виявили початкову стадію цирозу печінки та симптоми хвороби Альцгеймера. Батько бранця б'є на сполох: його сину потрібна термінова операція та огляд кваліфікованих лікарів. В іншому разі заручнику РФ загрожує смерть.

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