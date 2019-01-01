Четверо дітей волинського Героя виховує бабуся: волонтери просять зробити подарунок 10-річному хлопцеві

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже завтрасвяткуватиме 11-ий день народження. Він є сином захисника України, котрий влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО у складі 128-ї мукачівської гірсько-піхотної бригади і пройшов бойове хрещення з окупантами під Дебальцево та Ольховаткою Донецької області. Взимку 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію і після лікування, ставши інструктором, навчав молодих бійців на полігоні, передаючи свій військовий досвід. Проте на жаль 25 травня 2015 року Андрій Олександрович у віці 32 роки раптово помер у своїй частині від гострої серцевої недостатності. Без батька залишилось четверо дітей, котрих опікуном є бабуся.Зараз Максим ходить до 5-го класу. Навчається добре. Найбільше подобаються хлопцю такі предмети як математика, українська мова, малювання та фізкультура. Менш активно Максим проявляє себе на уроках трудового навчання.Найбільшим захоплення нашого іменинника є футбол. Хлопець залюбки відвідує гурток з цього заняття, віддається цій грі повністю та вже зараз є найкращим воротарем місцевої команди. Максим хотів би особисто познайомитися з багатьма відомими гравцями українського футболу. А у майбутньому мріє стати й сам великим футболістом та підкорювати найбільші стадіони Європи.Серед інших фаворитів – блейдери – герої улюбленого мультфільму «Бейдблейд: Вибух», бо вони також надають перевагу швидкості, адреналіну та емоціям.До тварин, на відміну від багатьох хлопчаків, Максим ставиться цілком прийнятно. Йому подобаються котики, собаки, хом’яки та найбільше папуги. Удома хлопець має спритну кішку Моніку, з якою любить проводити вільний час, гратися та годувати.Беззаперечним авторитетом для себе у житті Максим бачить своїх бабусю та дідуся, а також вчителя і старшу сестричку Настю. З них і переймає модель поведінки, учиться, як правильно вчинити у тій чи іншій ситуації. З теплом відгукується хлопець про волонтерів, що допомагають йому та його братику Дмитрику, сестричкам Ані та Насті.Завдяки волонтерам юнаку пощастило побувати у кількох літніх таборах та за кордоном у Данії. Максиму там дуже сподобалося. А найбільше запам’ятався йому парк розваг Леголенд та Акпарк Лаландія. Ще хотів би колись поїхати до Німеччини, Італії чи Болгарії, побачити столиці цих країн і їх цікаві місця.Та навіть за кордоном Максиму кортіло якнайшвидше повернутися до України – рідної домівки, де він народився, живе і буде жити, бо саме тут бачить себе щасливим. Хлопець тішиться, що має таку велику дружню родину. І, уже по-дорослому помірковано, додає, що в країні варто розбудовувати школи, прості та спеціалізовані, а особливо музичні, бо ж українці – співучий народ.Бабуся, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми загиблого Героя, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно. Тому буде вдячна будь-якій підтримці (зокрема, Максиму зараз передусім необхідне весняне взуття). А ще хлопець буде втішений отримати привітання у вигляді ваших листів чи поштівок.Зробити сюрприз Максиму може кожен, привітавши його з Днем народження на свій розсуд. Наш контактний номер: 0509734484 та 0989481450.КРАВЧУК МАКСИМ – 11 років (23.03.2008). Ківерцівський р-н. Ріст: 144; Розмір взуття: 38.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.