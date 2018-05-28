У джинсах та рукавичках: як Савченко зі студентами збирав сміття. ФОТО

У Луцьку влаштували толоку у ботанічному саду.До масового двогодинного прибирання долучилися студенти разом з головою облдержадміністраціїсьогодні, 22 березня.Прибрати Луцький ботанічний сад, який, на жаль, завжди "славиться" неабиякою забрудненістю, прийшла майже сотня студентів, клієнти Волинського обласного центру зайнятості та працівники облдержадміністрації. Організували прибирання працівники управління екології облдержадміністрації."Толоку в Луцькому ботанічному саду загальнодержавного значення цього року було організовано за ініціативи голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка. Однак, така акція вже традиційна. Сміттєві пакети та рукавиці у нас залишилися з минулого року. Ми безкоштовно забезпечили ними усіх учасників толоки. Триватиме вона доти, доки не приберемо весь сад", – розповів начальник управління екологіїНатомість Олександр Савченко розповів, що узагалі уперше - в ботанічному саду Луцька."Жителі навколишніх будинків скаржилися на те, що тут неабияк смітять. Тут ботанічний сад, дитяча залізниця. А сміття дуже багато. Берегти природу ми повинні не лише на толоках, а щоденно. Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А Волинь екологічно чиста область. Я тут живу і особистим прикладом сьогодні хочу показати, що потрібно знаходити час на такі ініціативи та акції", – висловився голова ОДА.За його словами, дивно, що до участі в толоці не долучилася міська рада. Адже парк, чий би він не був, – на території міста й користуються ним саме лучани."Дивує, що місто цим не опікується. Гірко, що радник міського голови привів двісті людей, які називали себе укропівцями, пікетувати з`їзд лісівників, які озеленюють території. І не додумався привести їх сюди й прибрати. Зробили б хорошу справу, а не прогуляли б весь день в центрі міста. Тож запрошую міську владу долучатися до хороших та позитивних ініціатив", – наголосив очільник області.Зрештою, зібрали чимало мішків сміття, а це, кажуть учасники толоки, – головне.