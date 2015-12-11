Робота цікава і чимось небезпечна, - луцькі такисти про свою професію





Тож, з нагоди професійного свята,



«Працюю в таксі майже рік. Робота подобається тим, що працюю сам на себе, та й винагороду отримуєш відразу. Часто трапляються цікаві клієнти. Робота важка в психологічному плані, часом небезпечна, але справляємось. Серед переваг - дружній колектив», - розповів 35-річний таксист Юрій, і попросив через видання привітати від нього всіх колег зі святом.



Про тонкощі роботи розповів і 29-річний лучанин Олександр, який таксує протягом двох років:



«На таксі вже «катаюсь» понад 2 роки. Робота і цікава і чимось небезпечна, бо коли їдеш на виклик, невідомо, хто може на тебе очікувати. Бували випадки, коли серед пасажирів траплялися неадекватні люди. Однак, якщо потрібна допомога – завжди можна звернутися до колег, і вони ніколи не залишать у біді.



Натомість, буває дуже багато цікавих позитивних людей. Є такі, від яких прямо віє позитивом, але є й такі, які не хочуть заводити будь-якої розмови взагалі. Окрім того, існують й так звані «люди-вампіри», проїхавшись з якими, відразу відчуваєш себе «вижатим лимоном».



Робота таксиста - це якоюсь мірою робота психолога. Колеги розповідали, що був випадок, коли чоловік прийшов, сів у авто і просто захотів поговорити, бесіда тривала близько півгодини. Клієнт виговорився, розрахувався і пішов собі. А ще буває, що викликають таксі в інші міста - зокрема в Рожище, аби відвезти хворого в лікарню. Виявляється, на таксі дешевше заїхати, ніж на швидкій, бо, як виявилось, у Рожищі пацієнта змушують заправляти карету швидкої допомоги за власний рахунок», - каже Олександр.



А ось 36-річний лучанин Роман запевняє, що робота на таксі – найлегша з усіх можливих:



«Я в таксі пішов, бо то, як на мене, найлегша робота. Не хочеться на будівництві бетон носити, а на таксі собі їздиш, кермо крутиш, а я лінивий. І заробітна плата така ж, як і в тих, хто важко працює, кладе цеглу, до прикладу», - зазначив таксист Роман.



З Міжнародним днем таксиста привітав колег і лучанин Валерій, 49 років. Він зазначив, що робота – досить цікава, проте, таксуючи, «мільйонером стати важко»:



«Робота таксиста – цікава й варта уваги. Великих заробітків, як таких, немає, але, збираючи копійку до копійки можна заробити. Звичайно, я маю основне місце роботи, але у вільний від роботи час, а часто й на вихідних працюю в службі таксі. Роботою задоволений, хоча є певні тонкощі, як от витрати на пальне, амортизація, купівля запчастин до автівки. Надалі планую розвиватися і цю справу не полишати», - резюмував таксист.



Довідково:



22 березня – Міжнародний день таксиста. Саме в цей день в 1907 році на вулицях Лондона з’явилися перші автомобілі, оснащені спеціальними лічильниками. Лондонські візники назвали лічильник «таксіметр» – від французького «такс» («плата»), і грецького «метрон» («вимір»). З того часу індивідуальний міський транспорт почали називати таксі, а перевізників – таксистами. Перші лондонські автомобілі таксі були зеленого і червоного кольорів. Жовтий колір, який ми вважаємо традиційним для цих машин, з’явився з легкої руки Джона Хертца, засновника компанії Hertz Corporation. Беручи старі автомобілі в рахунок сплати за нові, заповзятливий американець перефарбовував старі машини в жовтий колір і використовував їх як таксі. Природно, такі яскраві автомобілі легко було помітити на вулицях міста, і пізніше практику перефарбовувати таксі в жовтий колір взяли за правило майже всі подібні компанії. А жовтий стане класичним кольором таксі для всього світу. Ще одним відомим символом таксі став візерунок у вигляді шашечок. Згідно з однією з версій, перший шашковий візерунок з’явився в 20-х роках минулого століття на машинах американської компанії, яка запозичила їх з гоночної символіки. Він повинен був привертати увагу клієнтів і підштовхувати їх до думки про швидкість пересування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 22 березня, таксисти всього світу відзначають своє професійне свято – Міжнародний день таксиста. Саме в цей день в 1907 році на вулицях Лондона з’явилися перші автомобілі, оснащені спеціальними лічильниками - таксометрами. З того часу індивідуальний міський транспорт почали називати таксі, а перевізників – таксистами.Тож, з нагоди професійного свята, Інформаційне агенство Волинські Новини вирішило поцікавитись і у луцьких таксистів, чому саме таку – цікаву, але, водночас, небезпечну професію вони обрали.«Працюю в таксі майже рік. Робота подобається тим, що працюю сам на себе, та й винагороду отримуєш відразу. Часто трапляються цікаві клієнти. Робота важка в психологічному плані, часом небезпечна, але справляємось. Серед переваг - дружній колектив», - розповів 35-річний таксист, і попросив через видання привітати від нього всіх колег зі святом.Про тонкощі роботи розповів і 29-річний лучанин, який таксує протягом двох років:«На таксі вже «катаюсь» понад 2 роки. Робота і цікава і чимось небезпечна, бо коли їдеш на виклик, невідомо, хто може на тебе очікувати. Бували випадки, коли серед пасажирів траплялися неадекватні люди. Однак, якщо потрібна допомога – завжди можна звернутися до колег, і вони ніколи не залишать у біді.Натомість, буває дуже багато цікавих позитивних людей. Є такі, від яких прямо віє позитивом, але є й такі, які не хочуть заводити будь-якої розмови взагалі. Окрім того, існують й так звані «люди-вампіри», проїхавшись з якими, відразу відчуваєш себе «вижатим лимоном».Робота таксиста - це якоюсь мірою робота психолога. Колеги розповідали, що був випадок, коли чоловік прийшов, сів у авто і просто захотів поговорити, бесіда тривала близько півгодини. Клієнт виговорився, розрахувався і пішов собі. А ще буває, що викликають таксі в інші міста - зокрема в Рожище, аби відвезти хворого в лікарню. Виявляється, на таксі дешевше заїхати, ніж на швидкій, бо, як виявилось, у Рожищі пацієнта змушують заправляти карету швидкої допомоги за власний рахунок», - каже Олександр.А ось 36-річний лучанинзапевняє, що робота на таксі – найлегша з усіх можливих:«Я в таксі пішов, бо то, як на мене, найлегша робота. Не хочеться на будівництві бетон носити, а на таксі собі їздиш, кермо крутиш, а я лінивий. І заробітна плата така ж, як і в тих, хто важко працює, кладе цеглу, до прикладу», - зазначив таксист Роман.З Міжнародним днем таксиста привітав колег і лучанин, 49 років. Він зазначив, що робота – досить цікава, проте, таксуючи, «мільйонером стати важко»:«Робота таксиста – цікава й варта уваги. Великих заробітків, як таких, немає, але, збираючи копійку до копійки можна заробити. Звичайно, я маю основне місце роботи, але у вільний від роботи час, а часто й на вихідних працюю в службі таксі. Роботою задоволений, хоча є певні тонкощі, як от витрати на пальне, амортизація, купівля запчастин до автівки. Надалі планую розвиватися і цю справу не полишати», - резюмував таксист.

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