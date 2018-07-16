Розповіли, як кар'єрні радники можуть допомогти волинянам з пошуком роботи

У наш час все більше людей цікавляться тим, як отримати статус безробітного, стати на облік в службу зайнятості чи просто прийти за кваліфікованою профорієнтаційною консультацією. Тож центри зайнятості намагаються іти в ногу з часом і вдосконалювати методи своєї роботи.Про це йшлося у п’ятницю, 22 березня, під час прес-конференції у Луцькому міському центрі зайнятості.Під час заходу, зокрема, розповіли про інститут кар’єрного радника, який почав працювати з 1 січня 2019 року.Директор Волинського обласного центру зайнятостірозповів, що кар'єрні радники – це кардинально інший підхід до вирішення проблеми працевлаштування. У його основу покладені індивідуальність і дружня підтримка від фахівців.«Інститут кар’єрного радника і взагалі його суть – це для нас щось зовсім нове. Ми маємо бути зосереджені на максимальній допомозі кожному безробітному. Наше завдання – якісно допомогти знайти роботу тому, хто цього потребує. Так, буде нова форма роботи. Але не варто боятися, потрібно включатися в роботу, якісно доносити інформацію та змінювати підходи в роботі з клієнтами служби зайнятості», – зазначив Роман Романюк.Послуги кар'єрного радника – це постійний супровід від моменту звернення до фахівців і до працевлаштування. Згідно з нововведенням, кар'єрний радник допомагає громадянину розвинути навички управління власною кар‘єрою та адаптуватися до потреб ринку праці.Основними завданнями кар’єрного радника є підтримка і розробка індивідуального плану дій, визначення усіх можливих перешкод чи труднощів.«Кожна людина – особистість і потребує особливого ставлення до себе і у пошуку роботи, зокрема», – запевнив Роман Романюк.Фахівці центру зайнятості зауважили: для того, аби підписати договір з кар’єрним радником, потрібні диплом про освіту, паспорт, трудова книжка та ідентифікаційний код. Фахівці наголошують також, що кар'єрні радники не проводять первинного прийому безробітного, для цього є профільні спеціалісти. Натомість до нових фахівців можна звернутися, якщо відразу роботу знайти не вдалося.Директорка Луцького міського центру зайнятостіпровела наочну екскурсію установою, щоб ближче ознайомити із системою роботи центру та показати, як працюють кар'єрні радники.«Як тільки ви переступили поріг будівлі, знайомство зі службою зайнятості починається із реєстатора. Вже поспілкувавшись із ним, ви можете отримати конкретні поради і навіть ознайомитися із вакансіями, які вам запропонують», – каже Олена Шишкова.Окрім цього, в холі є також 2 комп’ютери, за допомогою яких ви можете зробити це самостійно. Апарат роздрукує усю потрібну інформацію з адресами і телефонами можливих роботодавців, а також інформацією про заробітну плату на наявних вакансіях.Нині у Волинській області їх – 76, 10 з них – у Луцьку. За невеликий термін існування інституту вже встигли досягнути позитивних результатів в усіх напрямах роботи. Для прикладу, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 12 днів зменшилася середня тривалість безробітт, зросла чисельність працевлаштованих на 77 осіб.У комунікації з соціально-вразливими категоріями теж отримали гідний результат: завдяки індивідуальному підходу працевлаштували 762 особи, а минулоріч – 703. Профнавчанням вдалося охопити на 123 безробітних більше у порівнянні з 2018-м. До тимчасової зайнятості цьогоріч залучили на 109 осіб більше.«Ми дуже хочемо щоб кар’єрний радник і безробітний не відчували розриву між собою, я хочу щоб кожен щиро вболівав за те, що робить, адже успіх залежить не тільки від фахівця, який допомагає, потрібне бажання працювати», – каже Шишкова.