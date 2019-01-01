Савченко вимагає від Луцькради вирішити усі спірні питання з «Волиньобленерго»

Голова обласної державної адміністраціїзвернувся з листом до Луцької міської ради, в якому вимагає від влади міста вирішити усі спірні питання з «Волиньобленерго» задля забезпечення добробуту жителів Луцька.Відповідний лист було надіслано сьогодні, 22 березня 2019 року, - йдеться на сторінці голови ОДА у facebook.Причиною цьому стало повідомлення від ПрАТ «Волиньобленерго», яке надійшло до обласної державної адміністрації 20 березня 2019 року. В ньому йдеться про те, що постачальник електричної енергії ДПЗД «Укрінтеренерго» вимагає від Волиньобленерго відключити усі об`єкти КП «Луцькводоканал» від електроживлення у зв`язку із заборгованістю перед постачальником."Я вимагаю від міської влади схаменутися, подбати про лучан та вирішити усі спірні питання з Волиньобленерго! Адже якщо вони цього не зроблять – жителі міста стануть заручниками їхньої безвідповідальності. Відключення водоканалу від електрики – це відключення лучан від водопостачання! А саме про інтереси лучан має дбати міська влада в першу чергу, – зазначає Олександр Ілліч.Тож голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко просить Луцьку міську раду терміново вжити комплекс заходів з метою уникнення відключення КП «Луцькводоканал» від електропостачання, що спричинить катастрофічні соціальні, економічні й техногенні наслідки.