Як луцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з тхеквондо

З 18 по 19 березня 2019 року у Харкові відбувся Чемпіонат України з тхеквондо у розділі пумсе.Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.В чемпіонаті брали участь спортсмени з міста Луцька:Негодюк Ілля 3 місце у кадетах в особистому виступі, та 3 місце в парному;Нагорний Андрій 3 місце в особистому виступі юнаки та 1 місце у парному;Болтнев Нікіта 2 місце в особистому виступі юнаки та 2 місце у парному;Боярчук Ольга 2 місце в особистому виступі юнаки та 1 місце у парному;Каширець Ольга 3 місце в особистому виступі юнаки та 2 місце у парному;Павелко Софія 5 місце в особистому виступі кадети та 3 місце у парному;Рожко Михайло 3 місце в особистому виступі дорослі та 5 місце у парному;Мицюк Давид 5 місце в особистому виступі юнаки;Саух Даря 5 місце в особистому виступі юніори;Безштанько (Столярчук) Діана 5 місце в особистому виступі дорослі та 5 місце у парному."Вітаємо наших спортсменів та бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.