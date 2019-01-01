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Як луцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з тхеквондо

Як луцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з тхеквондо
З 18 по 19 березня 2019 року у Харкові відбувся Чемпіонат України з тхеквондо у розділі пумсе.

Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

В чемпіонаті брали участь спортсмени з міста Луцька:

Негодюк Ілля 3 місце у кадетах в особистому виступі, та 3 місце в парному;
Нагорний Андрій 3 місце в особистому виступі юнаки та 1 місце у парному;
Болтнев Нікіта 2 місце в особистому виступі юнаки та 2 місце у парному;
Боярчук Ольга 2 місце в особистому виступі юнаки та 1 місце у парному;
Каширець Ольга 3 місце в особистому виступі юнаки та 2 місце у парному;
Павелко Софія 5 місце в особистому виступі кадети та 3 місце у парному;
Рожко Михайло 3 місце в особистому виступі дорослі та 5 місце у парному;
Мицюк Давид 5 місце в особистому виступі юнаки;
Саух Даря 5 місце в особистому виступі юніори;
Безштанько (Столярчук) Діана 5 місце в особистому виступі дорослі та 5 місце у парному.


"Вітаємо наших спортсменів та бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.

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Теги: спорт
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