Як луцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з тхеквондо
Сьогодні, 19:12
З 18 по 19 березня 2019 року у Харкові відбувся Чемпіонат України з тхеквондо у розділі пумсе.
Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
В чемпіонаті брали участь спортсмени з міста Луцька:
Негодюк Ілля 3 місце у кадетах в особистому виступі, та 3 місце в парному;
Нагорний Андрій 3 місце в особистому виступі юнаки та 1 місце у парному;
Болтнев Нікіта 2 місце в особистому виступі юнаки та 2 місце у парному;
Боярчук Ольга 2 місце в особистому виступі юнаки та 1 місце у парному;
Каширець Ольга 3 місце в особистому виступі юнаки та 2 місце у парному;
Павелко Софія 5 місце в особистому виступі кадети та 3 місце у парному;
Рожко Михайло 3 місце в особистому виступі дорослі та 5 місце у парному;
Мицюк Давид 5 місце в особистому виступі юнаки;
Саух Даря 5 місце в особистому виступі юніори;
Безштанько (Столярчук) Діана 5 місце в особистому виступі дорослі та 5 місце у парному.
"Вітаємо наших спортсменів та бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
В чемпіонаті брали участь спортсмени з міста Луцька:
Негодюк Ілля 3 місце у кадетах в особистому виступі, та 3 місце в парному;
Нагорний Андрій 3 місце в особистому виступі юнаки та 1 місце у парному;
Болтнев Нікіта 2 місце в особистому виступі юнаки та 2 місце у парному;
Боярчук Ольга 2 місце в особистому виступі юнаки та 1 місце у парному;
Каширець Ольга 3 місце в особистому виступі юнаки та 2 місце у парному;
Павелко Софія 5 місце в особистому виступі кадети та 3 місце у парному;
Рожко Михайло 3 місце в особистому виступі дорослі та 5 місце у парному;
Мицюк Давид 5 місце в особистому виступі юнаки;
Саух Даря 5 місце в особистому виступі юніори;
Безштанько (Столярчук) Діана 5 місце в особистому виступі дорослі та 5 місце у парному.
"Вітаємо наших спортсменів та бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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