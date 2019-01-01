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У Луцьку влаштують фестиваль сім'ї

У Луцьку влаштують фестиваль сім'ї
12 травня у Луцьку відбудеться Фестиваль сім’ї, організатором якого є міжнародний благодійний фонд “Молодь з місією”.

Про це повідомили на офіційному сайті Луцької міської ради.

Починаючи з 2011 року Україна активно долучилася до міжнародного руху “Тиждень подружжя” (Marriage Week), в рамках цього святкування сім років поспіль по всій Україні в травні-червні відбуваються події, спрямовані на зміцнення сімейних цінностей.

"Мета фестивалю сім’ї - привернути увагу суспільства до сім’ї через родинне свято і позитивні емоції для членів усієї родини (подружніх пар, чоловіків, дружин, дітей, підлітків та молоді), а також надати практичні ідеї та інструменти для побудови, підтримки та зміцнення подружніх взаємин, і як результат- покращення життя в шлюбі та сім’ї. Привернути увагу жителів міста до питання відповідального батьківства, підвищити статус тата в родині, збільшити кількість активних татусів у місті, сформувати правильне уявлення про батьківство у дітей", - йдеться у повідомленні.

У рамках фестивалю у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, починаючи із 13.00 години, організують Алею сімейного дозвілля.

А о 17.00 розпочнеться великий сімейний концерт.

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Теги: фестиваль, Луцьк, сім'я
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