З приміщення в місті на Волині винесли 300 «кіло» чорного металу





Про це повідомили у



Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 21 березня надійшла заява про крадіжку від заступника директора приватної фірми, у власності якої перебуває приміщення колишнього інкубатора на вулиці Н.Ужвій.



Невідомі особи через незамкнені двері винесено близько 300 кілограмів чорного металу.



Під час встановлення обставин події, правоохоронці за гарячими слідами вдалося упіймати злодія: ним виявився 41-річний житель села Новосілки.



У злочинному промислі йому допомагали ще декілька чоловіків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському крадії винесли чорний метал з території інкубатора.Про це повідомили у Володимир Медіа Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 21 березня надійшла заява про крадіжку від заступника директора приватної фірми, у власності якої перебуває приміщення колишнього інкубатора на вулиці Н.Ужвій.Невідомі особи через незамкнені двері винесено близько 300 кілограмів чорного металу.Під час встановлення обставин події, правоохоронці за гарячими слідами вдалося упіймати злодія: ним виявився 41-річний житель села Новосілки.У злочинному промислі йому допомагали ще декілька чоловіків.

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