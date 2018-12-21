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У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*

У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер» розпочали будівництво мансардного поверху третього будинку.

Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор», - пише Район.Луцьк.

За словами виконроба будівництва Петра Шапошнікова, на другому будинку завершили внутрішні роботи та перейшли до облаштування території.

Так, встановили лічильники на воду та газ в кожній квартирі, встановили вхідні двері, зробили пандуси та ганки на під'їздах. На вулиці встановлюють бордюри, поребрики, проводять мощення, загалом, готують прибудинкову територію до облаштування.


Нагадаємо, у житловому комплексі «Юпітер» продається 4-кімнатна квартира. Ця оселя чудово підійде великій сім’ї, адже має площу 108, 24 м². Її можна придбати зараз, а розраховуватись – поступово. У будівельній компанії «Інвестор» дозволяють відтермінувати платежі до вересня 2019 року.

Також в ЖК «Юпітер» можна вигідно придбати затишну однокімнатну квартиру мансардного типу площею 60,77 метра квадратного. Ціна метра квадратного — 11 900 гривень за умови 100% оплати, з відтермінування платежів — 12 400 гривень.

Відділ продажів:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor
У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*
Будівельники на третьому будинку
Будівельники на третьому будинку
У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*
Ось так облаштували територію біля першого будинку ЖК «Юпітер»
Ось так облаштували територію біля першого будинку ЖК «Юпітер»
У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер» мурують мансардний поверх. ФОТО*

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Теги: Юпітер, будівництво, квартира
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