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На Волині в хлопця посеред вулиці знайшли наркотики

На Волині в хлопця посеред вулиці знайшли наркотики
Під час патрулювання вулицями Володимира-Волинського на вулиці Сагайдачній правоохоронці зупинили 28-річного жителя міста.

Про це інформує Володимир Медіа.

У нього під час поверхневого огляду у кишені куртки виявили речовину вагою 3 грами, зовні схожу на наркотичну.

"Вміст вилученого направлено на експертизу. У подальшому вирішуватиметься питання про притягнення молодика до кримінальної відповідальності", - пише видання.

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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