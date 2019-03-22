На Волині в хлопця посеред вулиці знайшли наркотики





Про це інформує



У нього під час поверхневого огляду у кишені куртки виявили речовину вагою 3 грами, зовні схожу на наркотичну.



"Вміст вилученого направлено на експертизу. У подальшому вирішуватиметься питання про притягнення молодика до кримінальної відповідальності", - пише видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час патрулювання вулицями Володимира-Волинського на вулиці Сагайдачній правоохоронці зупинили 28-річного жителя міста.Про це інформує Володимир Медіа У нього під час поверхневого огляду у кишені куртки виявили речовину вагою 3 грами, зовні схожу на наркотичну."Вміст вилученого направлено на експертизу. У подальшому вирішуватиметься питання про притягнення молодика до кримінальної відповідальності", - пише видання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію