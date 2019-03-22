На Волині в хлопця посеред вулиці знайшли наркотики
Сьогодні, 15:45
Під час патрулювання вулицями Володимира-Волинського на вулиці Сагайдачній правоохоронці зупинили 28-річного жителя міста.
Про це інформує Володимир Медіа.
У нього під час поверхневого огляду у кишені куртки виявили речовину вагою 3 грами, зовні схожу на наркотичну.
"Вміст вилученого направлено на експертизу. У подальшому вирішуватиметься питання про притягнення молодика до кримінальної відповідальності", - пише видання.
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Про це інформує Володимир Медіа.
У нього під час поверхневого огляду у кишені куртки виявили речовину вагою 3 грами, зовні схожу на наркотичну.
"Вміст вилученого направлено на експертизу. У подальшому вирішуватиметься питання про притягнення молодика до кримінальної відповідальності", - пише видання.
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