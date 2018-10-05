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Любов зла: чоловік, який потрощив магазин екс-дружини на Волині, відбувся штрафом

Любов зла: чоловік, який потрощив магазин екс-дружини на Волині, відбувся штрафом
Покарали чоловіка, який у Нововолинську розгромив магазин квітів колишньої дружини, відбувся штрафом.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним мешканцем шахтарського міста хуліганства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 296 КК України).

Як уже повідомлялося, подія, яка сталася 13 вересня 2018 року, набула у Нововолинську неабиякого резонансу.

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Нетверезий зловмисник зайшов у приміщення магазину "Студія квітів" на вулиці Винниченка, власницею якого є його колишня дружина, та почав лаятися, нищити меблі, кидати у жінку вазони, погрожувати їй та ображати їхню спільну доньку.

Після того, як жінка з донькою вийшли з магазину, хуліган продовжив нищити все у ньому.

Опісля чоловік ще ломом пошкодив авто колишньої дружини, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на понад 22 тис. грн.

Визнавши зловмисника, який щиро розкаявся у вчиненому та відшкодував потерпілій усі завдані збитки, винним у вчиненні хуліганства, Нововолинський міський суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн.).

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Теги: Нововолинськ, скандал, дебошир, алкоголь
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