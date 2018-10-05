Любов зла: чоловік, який потрощив магазин екс-дружини на Волині, відбувся штрафом
Сьогодні, 16:05
Покарали чоловіка, який у Нововолинську розгромив магазин квітів колишньої дружини, відбувся штрафом.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним мешканцем шахтарського міста хуліганства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 296 КК України).
Як уже повідомлялося, подія, яка сталася 13 вересня 2018 року, набула у Нововолинську неабиякого резонансу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею
Нетверезий зловмисник зайшов у приміщення магазину "Студія квітів" на вулиці Винниченка, власницею якого є його колишня дружина, та почав лаятися, нищити меблі, кидати у жінку вазони, погрожувати їй та ображати їхню спільну доньку.
Після того, як жінка з донькою вийшли з магазину, хуліган продовжив нищити все у ньому.
Опісля чоловік ще ломом пошкодив авто колишньої дружини, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на понад 22 тис. грн.
Визнавши зловмисника, який щиро розкаявся у вчиненому та відшкодував потерпілій усі завдані збитки, винним у вчиненні хуліганства, Нововолинський міський суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн.).
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним мешканцем шахтарського міста хуліганства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 296 КК України).
Як уже повідомлялося, подія, яка сталася 13 вересня 2018 року, набула у Нововолинську неабиякого резонансу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею
Нетверезий зловмисник зайшов у приміщення магазину "Студія квітів" на вулиці Винниченка, власницею якого є його колишня дружина, та почав лаятися, нищити меблі, кидати у жінку вазони, погрожувати їй та ображати їхню спільну доньку.
Після того, як жінка з донькою вийшли з магазину, хуліган продовжив нищити все у ньому.
Опісля чоловік ще ломом пошкодив авто колишньої дружини, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на понад 22 тис. грн.
Визнавши зловмисника, який щиро розкаявся у вчиненому та відшкодував потерпілій усі завдані збитки, винним у вчиненні хуліганства, Нововолинський міський суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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