В Україні викрили п’ятьох педофілів-батьків, які розбещували малолітніх доньок

Правоохоронці за останню добу (21 березня) викрили п’ятьох чоловіків, які розбещували своїх малолітній доньок.Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник голови НацполіціїНа Донеччині один 37-річний батько розбещував 7-річню доньку й після чого втік. А інший неодноразово судимий чоловік впродовж тривалого часу розбещував двох малих доньок.На Чернігівщині психічно хворий батько тривалий час ґвалтував 14-річну дівчинку, ще один розбещував шестирічну доньку.В Івано-Франківскій області співмешканець жінки протягом двох років розбещував її 13-річну дитину."Покидьки, які ґвалтують та розбещують малолітніх дітей повинні бути відомі оточуючим, щоб батькі малолітніх дітей мали можливість попередити злочини. Потрібен відкритий реєстр засуджених за статеві злочини відносно малолітніх дітей", - резюмує він у повідомлені.