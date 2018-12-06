В Україні викрили п’ятьох педофілів-батьків, які розбещували малолітніх доньок
Сьогодні, 16:13
Правоохоронці за останню добу (21 березня) викрили п’ятьох чоловіків, які розбещували своїх малолітній доньок.
Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
На Донеччині один 37-річний батько розбещував 7-річню доньку й після чого втік. А інший неодноразово судимий чоловік впродовж тривалого часу розбещував двох малих доньок.
На Чернігівщині психічно хворий батько тривалий час ґвалтував 14-річну дівчинку, ще один розбещував шестирічну доньку.
В Івано-Франківскій області співмешканець жінки протягом двох років розбещував її 13-річну дитину.
"Покидьки, які ґвалтують та розбещують малолітніх дітей повинні бути відомі оточуючим, щоб батькі малолітніх дітей мали можливість попередити злочини. Потрібен відкритий реєстр засуджених за статеві злочини відносно малолітніх дітей", - резюмує він у повідомлені.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
На Донеччині один 37-річний батько розбещував 7-річню доньку й після чого втік. А інший неодноразово судимий чоловік впродовж тривалого часу розбещував двох малих доньок.
На Чернігівщині психічно хворий батько тривалий час ґвалтував 14-річну дівчинку, ще один розбещував шестирічну доньку.
В Івано-Франківскій області співмешканець жінки протягом двох років розбещував її 13-річну дитину.
"Покидьки, які ґвалтують та розбещують малолітніх дітей повинні бути відомі оточуючим, щоб батькі малолітніх дітей мали можливість попередити злочини. Потрібен відкритий реєстр засуджених за статеві злочини відносно малолітніх дітей", - резюмує він у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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