«Не перетворюйте вибори на громадянську війну», – Сашко Положинський
Сьогодні, 16:43
Музикант з Луцька Сашко Положинський закликав українців об'єднатися та не перетворювати вибори на громадянську війну.
Роздумами про це він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Дорогі друзі! І не друзі! І зовсім-зовсім не друзі! Благаю вас - не перетворюйте вибори на громадянську війну! Не нав‘язуйте свій вибір усім довкола - принаймні, не робіть цього в надто агресивній формі. Не зневажайте інший вибір чи інше бачення, не породжуйте ненависть одне одного лише на основі різниці у поглядах, не ображайте когось лише за те, що він не розділяє ваших політичних вподобань і симпатій", - вважає співак.
"Обговорюйте, але не поливайте, дискутуйте, але не лайтеся, переконуйте, але не переходьте на особисте, аргументуйте, але й прислухайтеся до аргументів. Якщо ви з опонентом сходитеся в тому, що Україна має бути самостійною і незалежною державою, дбати про власні інтереси, розвивати свій потенціал у всіх напрямках, захищати свою територію та свій народ, то значить в головному ви вже однодумці. А те, що в кожного своє бачення того, яким шляхом цього досягати, - привід для ведення діалогу, а не для розпалу ворожнечі.
Хто би не став чи не стала Президентом, він чи вона не зможе нашкодити Україні, якщо ми з вами цього не дозволимо. А не дозволимо ми тільки тоді, коли матимемо єдність та повагу одне до одного.
І хоч подаю я своє звернення у дещо жартівливій формі, все це дуже серйозно. Історія свідчить - там, де починався наш внутрішній розбрат, закінчувалася Україна.
Благаю, не дайте шансу зовнішнім і внутрішнім ворогам розділити нас!" - закликав музикант.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Роздумами про це він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Дорогі друзі! І не друзі! І зовсім-зовсім не друзі! Благаю вас - не перетворюйте вибори на громадянську війну! Не нав‘язуйте свій вибір усім довкола - принаймні, не робіть цього в надто агресивній формі. Не зневажайте інший вибір чи інше бачення, не породжуйте ненависть одне одного лише на основі різниці у поглядах, не ображайте когось лише за те, що він не розділяє ваших політичних вподобань і симпатій", - вважає співак.
"Обговорюйте, але не поливайте, дискутуйте, але не лайтеся, переконуйте, але не переходьте на особисте, аргументуйте, але й прислухайтеся до аргументів. Якщо ви з опонентом сходитеся в тому, що Україна має бути самостійною і незалежною державою, дбати про власні інтереси, розвивати свій потенціал у всіх напрямках, захищати свою територію та свій народ, то значить в головному ви вже однодумці. А те, що в кожного своє бачення того, яким шляхом цього досягати, - привід для ведення діалогу, а не для розпалу ворожнечі.
Хто би не став чи не стала Президентом, він чи вона не зможе нашкодити Україні, якщо ми з вами цього не дозволимо. А не дозволимо ми тільки тоді, коли матимемо єдність та повагу одне до одного.
І хоч подаю я своє звернення у дещо жартівливій формі, все це дуже серйозно. Історія свідчить - там, де починався наш внутрішній розбрат, закінчувалася Україна.
Благаю, не дайте шансу зовнішнім і внутрішнім ворогам розділити нас!" - закликав музикант.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вдова атовця звинуватила Юлію Тимошенко і соратників у брехні
Сьогодні, 16:56
Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів
Сьогодні, 16:49
«Не перетворюйте вибори на громадянську війну», – Сашко Положинський
Сьогодні, 16:43
Яке луцьке кафе зацінив Олег Скрипка
Сьогодні, 16:35
Покажуть фільм про «московського» митрополита Ніфонта, який служив на Волині понад 40 років. АНОНС
Сьогодні, 16:31