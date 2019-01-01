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«Не перетворюйте вибори на громадянську війну», – Сашко Положинський

«Не перетворюйте вибори на громадянську війну», – Сашко Положинський
Музикант з Луцька Сашко Положинський закликав українців об'єднатися та не перетворювати вибори на громадянську війну.

Роздумами про це він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі друзі! І не друзі! І зовсім-зовсім не друзі! Благаю вас - не перетворюйте вибори на громадянську війну! Не нав‘язуйте свій вибір усім довкола - принаймні, не робіть цього в надто агресивній формі. Не зневажайте інший вибір чи інше бачення, не породжуйте ненависть одне одного лише на основі різниці у поглядах, не ображайте когось лише за те, що він не розділяє ваших політичних вподобань і симпатій", - вважає співак.

"Обговорюйте, але не поливайте, дискутуйте, але не лайтеся, переконуйте, але не переходьте на особисте, аргументуйте, але й прислухайтеся до аргументів. Якщо ви з опонентом сходитеся в тому, що Україна має бути самостійною і незалежною державою, дбати про власні інтереси, розвивати свій потенціал у всіх напрямках, захищати свою територію та свій народ, то значить в головному ви вже однодумці. А те, що в кожного своє бачення того, яким шляхом цього досягати, - привід для ведення діалогу, а не для розпалу ворожнечі.

Хто би не став чи не стала Президентом, він чи вона не зможе нашкодити Україні, якщо ми з вами цього не дозволимо. А не дозволимо ми тільки тоді, коли матимемо єдність та повагу одне до одного.

І хоч подаю я своє звернення у дещо жартівливій формі, все це дуже серйозно. Історія свідчить - там, де починався наш внутрішній розбрат, закінчувалася Україна.

Благаю, не дайте шансу зовнішнім і внутрішнім ворогам розділити нас!" - закликав музикант.


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Теги: Сашко Положинський, вибори, думки
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