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Покажуть фільм про «московського» митрополита Ніфонта, який служив на Волині понад 40 років. АНОНС

Покажуть фільм про «московського» митрополита Ніфонта, який служив на Волині понад 40 років. АНОНС
Про багаторічного керівника Волинської єпархії УПЦ МП митрополита Ніфонта покажуть фільм під назвою «Повертаючи любов».

Телеканал «Глас» пропонує перегляд біографічної кінострічки, - йдеться у анонсі на сайті телегомпанії Глас».

Прем'єру покажуть на регігійному каналі "Глас" у п’ятницю 22 березня о 20:30.

Як відомо, митрополит Ніфонт (Василь Андрійович Солодуха) – уродженець села Галина Воля Старовижівського району, помер 22 березня 2017 року.

Довідково:

Телеканал «Глас» – український супутниковий релігійний телеканал, співпрацює з УПЦ Московського патріархату. Позиціонує себе як «сучасне, динамічне, культурологічне телебачення для всієї родини».



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Теги: Ніфонт, фільм, митрополит
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