Покажуть фільм про «московського» митрополита Ніфонта, який служив на Волині понад 40 років. АНОНС

Ніфонта покажуть фільм під назвою «Повертаючи любов».



Телеканал «Глас» пропонує перегляд біографічної кінострічки, - йдеться у анонсі на сайті телегомпанії Глас».



Прем'єру покажуть на регігійному каналі "Глас" у п’ятницю 22 березня о 20:30.



Як відомо, митрополит Ніфонт (Василь Андрійович Солодуха) – уродженець села Галина Воля Старовижівського району, помер 22 березня 2017 року.



Довідково:



Телеканал «Глас» – український супутниковий релігійний телеканал, співпрацює з УПЦ Московського патріархату. Позиціонує себе як «сучасне, динамічне, культурологічне телебачення для всієї родини».







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