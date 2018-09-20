Вдова атовця звинуватила Юлію Тимошенко і соратників у брехні

Володимира Рибака, якого вбили російські терористи 21 квітня 2014 року, заборонила Юлії Тимошенко використовувати ім’я її чоловіка у своїй виборчій агітації.



Про це Олена Рибак написала на своїй сторінці у



"Я, вдова Героя України Володимира Рибака, забороняю Юлії Тимошенко і її соратникам називати мого чоловіка В. Рибака членом партії "Батьківщина" !!! Вони не мають морального права навіть вимовляти його ім'я вголос, бо, очевидно, Володя при цьому "перевертається" в труні!!!" – написала вона.



"А я збираюся жити довго, щоб побачити справедлива відплата замовникам, причетним і виконавцям звірячого вбивства патріота України: сміливого, безкорисливого, чесного героя-Володимира Рибака", - зазначила вдова.



За словами Олени Рибак, 18 березня цього року Юлія Тимошенко, вперше за п'ять років, приїхала у Слов'янськ для відвідування місця, де знаходиться пам'ятна меморіальна дошка Володимиру Рибаку, де збрехала про те, що допомагає його родині.



"Поруч з Тимошенко стояв її помічник А. Ярошенко, у якого вистачило совісті сказати, що він, взагалі, вивозив сім'ю з зони АТО. Хочеться глянути йому в очі!!! Юлія Володимирівна не цікавилася моєю родиною чотири з половиною роки! Тільки один раз в травні 2014 року цю мільйонерка виділила мені одноразову матеріальну допомогу і ненадовго поселила в однокімнатній квартирі. На цьому допомогу моїй родині була вичерпана", - підкреслила вдова Володимира Рибака.



За її словами, коли нам в 3-х денний термін потрібно було виїхати з квартири, вона написала смс Юлії Тимошенко і її помічникові, але за дивним обставинам, повідомлення не були доставлені до адресатів.



"Тоді, в 2014 році його навіть не відновили в партію "Батьківщина", звідки його цинічно і нахабно вигнали за боротьбу з внутрішньопартійної корупцією 01.03.2013 року . 10.04.14 мій Володя зустрівся особисто з Юлією Тимошенко в Донецьку і попросив її відновити його в партію. Юлія Володимирівна пообіцяла зустрітися з Володею 17.04.2014 в Донецьку, але в цей день вже відбулися фатальні події-Володю викрали...



18.04.2014 я зустрілася з Юлією Тимошенко в Донецьку і попросила врятувати мого чоловіка. У відповідь вона довго не могла зрозуміти про кого йде мова. Потім куратором з пошуку Володі призначила саме А. Ярошенко (помічника Тимошенко - ред.).



А. Ярошенко, який стояв по праву руку від Ю.Тимошенко -людина з кримінальним забарвленням, і істота без будь-яких моральних принципів. Його вигнав Яценюк, Аваков заборонив навіть наближатися до його відомству. Але Ярошенко треба було терміново повернутися в одну з відомих політичних сил. Для цього він скористався моїм горем.



Але ця мерзота, прошу вибачення за не літературна мова, мало того, що він не вивозив мою сім'ю, але ще і обдурив, обіцяючи дати грошей на дорогу і не давши. Виїжджали ми самі, втрьох: я. син і донька. Якби не наш син, мене б ще під Ізюмом пристрелив російський солдат з автоматом", - написала Олена Рибак.



"Я довго мовчала, бо боялася за своє життя, тому що живу одна з дочкою-інвалідом 2-ї группи. Да, так, це та дівчинка, яка в 2016 році на День Прапора України піднімала його разом з президентом. Наша дитина після садистського вбивства батька, став постійно хворіти, а ставлення партії "Батьківщина". якої чоловік віддав чотири роки беззавітного, самовідданого, безкоштовного служіння, остаточно її добило, в результаті чого на даний момент вона має 2 ю групу інвалідності. На жаль, в нашій країні ще мало хто вміє лікувати посттравматичний синдром. Я розрахувалася з роботи, доглядаючи за дочкою. Довелося просити допомоги: у Авакова, Кличка, знайомих послів України, патріотично налаштованих прокурорів і навіть Глави СБУ. Мені допомогли все, а "БПП" навіть без мого прохання. Але перш за все, хочу висловити величезну подяку і вклонитися в ноги ветерану АТО, добровольцю 81 і 95 бригад, Сергію - за те, що він, а не Юлія Тимошенко згадав про сім'ю Рибака. А так же я, від щирого серця. дякую всім Українців, які пересилали мені гроші на картку і відривали від себе, щоб допомогти моїй родині вижити в трагічній ситуації!" – підсумувала вдова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдова Героя України, якого вбили російські терористи 21 квітня 2014 року, заборонилавикористовувати ім’я її чоловіка у своїй виборчій агітації.Про ценаписала на своїй сторінці у Facebook "Я, вдова Героя України Володимира Рибака, забороняю Юлії Тимошенко і її соратникам називати мого чоловіка В. Рибака членом партії "Батьківщина" !!! Вони не мають морального права навіть вимовляти його ім'я вголос, бо, очевидно, Володя при цьому "перевертається" в труні!!!" – написала вона."А я збираюся жити довго, щоб побачити справедлива відплата замовникам, причетним і виконавцям звірячого вбивства патріота України: сміливого, безкорисливого, чесного героя-Володимира Рибака", - зазначила вдова.За словами Олени Рибак, 18 березня цього року Юлія Тимошенко, вперше за п'ять років, приїхала у Слов'янськ для відвідування місця, де знаходиться пам'ятна меморіальна дошка Володимиру Рибаку, де збрехала про те, що допомагає його родині."Поруч з Тимошенко стояв її помічник А. Ярошенко, у якого вистачило совісті сказати, що він, взагалі, вивозив сім'ю з зони АТО. Хочеться глянути йому в очі!!! Юлія Володимирівна не цікавилася моєю родиною чотири з половиною роки! Тільки один раз в травні 2014 року цю мільйонерка виділила мені одноразову матеріальну допомогу і ненадовго поселила в однокімнатній квартирі. На цьому допомогу моїй родині була вичерпана", - підкреслила вдова Володимира Рибака.За її словами, коли нам в 3-х денний термін потрібно було виїхати з квартири, вона написала смс Юлії Тимошенко і її помічникові, але за дивним обставинам, повідомлення не були доставлені до адресатів."Тоді, в 2014 році його навіть не відновили в партію "Батьківщина", звідки його цинічно і нахабно вигнали за боротьбу з внутрішньопартійної корупцією 01.03.2013 року . 10.04.14 мій Володя зустрівся особисто з Юлією Тимошенко в Донецьку і попросив її відновити його в партію. Юлія Володимирівна пообіцяла зустрітися з Володею 17.04.2014 в Донецьку, але в цей день вже відбулися фатальні події-Володю викрали...18.04.2014 я зустрілася з Юлією Тимошенко в Донецьку і попросила врятувати мого чоловіка. У відповідь вона довго не могла зрозуміти про кого йде мова. Потім куратором з пошуку Володі призначила саме А. Ярошенко (помічника Тимошенко - ред.).А. Ярошенко, який стояв по праву руку від Ю.Тимошенко -людина з кримінальним забарвленням, і істота без будь-яких моральних принципів. Його вигнав Яценюк, Аваков заборонив навіть наближатися до його відомству. Але Ярошенко треба було терміново повернутися в одну з відомих політичних сил. Для цього він скористався моїм горем.Але ця мерзота, прошу вибачення за не літературна мова, мало того, що він не вивозив мою сім'ю, але ще і обдурив, обіцяючи дати грошей на дорогу і не давши. Виїжджали ми самі, втрьох: я. син і донька. Якби не наш син, мене б ще під Ізюмом пристрелив російський солдат з автоматом", - написала Олена Рибак."Я довго мовчала, бо боялася за своє життя, тому що живу одна з дочкою-інвалідом 2-ї группи. Да, так, це та дівчинка, яка в 2016 році на День Прапора України піднімала його разом з президентом. Наша дитина після садистського вбивства батька, став постійно хворіти, а ставлення партії "Батьківщина". якої чоловік віддав чотири роки беззавітного, самовідданого, безкоштовного служіння, остаточно її добило, в результаті чого на даний момент вона має 2 ю групу інвалідності. На жаль, в нашій країні ще мало хто вміє лікувати посттравматичний синдром. Я розрахувалася з роботи, доглядаючи за дочкою. Довелося просити допомоги: у Авакова, Кличка, знайомих послів України, патріотично налаштованих прокурорів і навіть Глави СБУ. Мені допомогли все, а "БПП" навіть без мого прохання. Але перш за все, хочу висловити величезну подяку і вклонитися в ноги ветерану АТО, добровольцю 81 і 95 бригад, Сергію - за те, що він, а не Юлія Тимошенко згадав про сім'ю Рибака. А так же я, від щирого серця. дякую всім Українців, які пересилали мені гроші на картку і відривали від себе, щоб допомогти моїй родині вижити в трагічній ситуації!" – підсумувала вдова.

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