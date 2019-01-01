Який тепер фудкорт «Променя» і коли відкриють терасу. ФОТО*
Сьогодні, 11:15
Grand Central food terminal – таку назву має стилізований під Нью-Йорк фудкорт РЦ «Промінь», який знаходиться на 4-му поверсі.
Вже всі лучани напевно побували на їхній терасі та скуштували різної кухні закладу. Тому всіх цікавить питання, коли ж тераса знову відкриється, і коли вже можна буде там проводити теплі весняні та літні вечори з друзями та музикою.
"Промінь" повідомляє, що конкретної дати немає і Grand Central чекає стабільно теплої погоди: «Як тільки в Луцьку стане тепло так, щоб на вулиці можна було сидіти довше, як 30 хвилин, ми одразу відкриємо терасу. У нас є обігрівачі, тому ми думаємо, що це станеться вже «з дня на день» – коментує менеджер закладу.
Окрім того у Grand Central з’явилось багато чого нового вже у давно діючих закладах та разом з тим відкрились нові.
Серед нових закладів:
Lemongrass – традиційна тайська кухня з широким вибором страв, як для дорослих, так і для дітей.
The Spiceroom – нова кав’ярня, яка з відкриттям свого закладу у Grand Central стала мережею. Окрім смачних напоїв кав’ярня пропонує каву різних сортів на продаж і на місці її можуть одразу змолоти. А ще тут є унікальні індійські солодощі.
З новинок у інших закладах:
У Ring Coffee нещодавно з’явились млинці, як солодкі, так і солені.
У Ring Café оновилось меню кальянів, значно збільшився вибір смаків.
У Sherr Bar окрім простої подачі йогуртованого морозива тепер можна скуштувати різні унікальні десерти на основі морозива.
Grill Pub запустили смачні сніданки з яєчнею.
У Express Pizza та Sushi Yami з’явилось багато акцій та комплексних пропозицій для компанії.
У Food Truck окрім шаурми та хот-догів тепер готують фалафель.
Ввечері щоп’ятниці та суботи у Grand Central відвідувачів розважають діджеї.
Grand Central запрошує гостей у будні з 8:00 до 23:00, у вихідні з 8:00 до 01:00.
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Вже всі лучани напевно побували на їхній терасі та скуштували різної кухні закладу. Тому всіх цікавить питання, коли ж тераса знову відкриється, і коли вже можна буде там проводити теплі весняні та літні вечори з друзями та музикою.
"Промінь" повідомляє, що конкретної дати немає і Grand Central чекає стабільно теплої погоди: «Як тільки в Луцьку стане тепло так, щоб на вулиці можна було сидіти довше, як 30 хвилин, ми одразу відкриємо терасу. У нас є обігрівачі, тому ми думаємо, що це станеться вже «з дня на день» – коментує менеджер закладу.
Окрім того у Grand Central з’явилось багато чого нового вже у давно діючих закладах та разом з тим відкрились нові.
Серед нових закладів:
Lemongrass – традиційна тайська кухня з широким вибором страв, як для дорослих, так і для дітей.
The Spiceroom – нова кав’ярня, яка з відкриттям свого закладу у Grand Central стала мережею. Окрім смачних напоїв кав’ярня пропонує каву різних сортів на продаж і на місці її можуть одразу змолоти. А ще тут є унікальні індійські солодощі.
З новинок у інших закладах:
У Ring Coffee нещодавно з’явились млинці, як солодкі, так і солені.
У Ring Café оновилось меню кальянів, значно збільшився вибір смаків.
У Sherr Bar окрім простої подачі йогуртованого морозива тепер можна скуштувати різні унікальні десерти на основі морозива.
Grill Pub запустили смачні сніданки з яєчнею.
У Express Pizza та Sushi Yami з’явилось багато акцій та комплексних пропозицій для компанії.
У Food Truck окрім шаурми та хот-догів тепер готують фалафель.
Ввечері щоп’ятниці та суботи у Grand Central відвідувачів розважають діджеї.
Grand Central запрошує гостей у будні з 8:00 до 23:00, у вихідні з 8:00 до 01:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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