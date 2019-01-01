Який тепер фудкорт «Променя» і коли відкриють терасу. ФОТО*

Grand Central food terminal – таку назву має стилізований під Нью-Йорк фудкорт РЦ «Промінь», який знаходиться на 4-му поверсі.Вже всі лучани напевно побували на їхній терасі та скуштували різної кухні закладу. Тому всіх цікавить питання, коли ж тераса знову відкриється, і коли вже можна буде там проводити теплі весняні та літні вечори з друзями та музикою."Промінь" повідомляє, що конкретної дати немає і Grand Central чекає стабільно теплої погоди: «Як тільки в Луцьку стане тепло так, щоб на вулиці можна було сидіти довше, як 30 хвилин, ми одразу відкриємо терасу. У нас є обігрівачі, тому ми думаємо, що це станеться вже «з дня на день» – коментує менеджер закладу.Окрім того у Grand Central з’явилось багато чого нового вже у давно діючих закладах та разом з тим відкрились нові.Серед нових закладів:Lemongrass – традиційна тайська кухня з широким вибором страв, як для дорослих, так і для дітей.The Spiceroom – нова кав’ярня, яка з відкриттям свого закладу у Grand Central стала мережею. Окрім смачних напоїв кав’ярня пропонує каву різних сортів на продаж і на місці її можуть одразу змолоти. А ще тут є унікальні індійські солодощі.З новинок у інших закладах:У Ring Coffee нещодавно з’явились млинці, як солодкі, так і солені.У Ring Café оновилось меню кальянів, значно збільшився вибір смаків.У Sherr Bar окрім простої подачі йогуртованого морозива тепер можна скуштувати різні унікальні десерти на основі морозива.Grill Pub запустили смачні сніданки з яєчнею.У Express Pizza та Sushi Yami з’явилось багато акцій та комплексних пропозицій для компанії.У Food Truck окрім шаурми та хот-догів тепер готують фалафель.Ввечері щоп’ятниці та суботи у Grand Central відвідувачів розважають діджеї.Grand Central запрошує гостей у будні з 8:00 до 23:00, у вихідні з 8:00 до 01:00.